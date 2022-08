Fekete Norbert;

tramtrain;

2022-08-03 07:00:00

Megcáfolták Palkovics László minisztériumát, hosszú „próbaüzem” után fizetőssé tették Lázár János szívügyét, a tram-traint

Még mindig nem működik teljes kapacitással a Szeged és Hódmezővásárhely közötti vonal, pedig a Technológiai és Ipari Minisztérium korábban ezt tette a feltételéve annak, hogy a díjmentesség megszűnjön.

„Biztos, hogy nem kifizetődő, ahogy az egész MÁV, mégis fenn kell tartani. De ezt a tram-traint még annyira sem érte meg megépíteni, mint a legtöbb vasútvonalat“ – mondja lapunknak Árpád, aki az érkező szerelvényre vár a vásárhelyi Kossuth téren. Szegedre tart orvoshoz, aznap, hétfőn, amikor a hosszú „próbaüzem” után fizetőssé tették a Szeged és Hódmezővásárhely közötti, csaknem 80 milliárdos beruházással megépített vonalat.

A férfi elmúlt 65 éves, ezért ingyen utazhat, de azt mondja, ha fizetnie kellene, akkor is valószínűleg áldozna rá, a nehézkes mozgása miatt kényelmesebb számára, mint a busz, meg „ezek jobban is néznek ki, tágasabbak, és nem zötykölődnek annyit“. Közben két szerelvény is begurul a megállóba, de kevesen utaznak rajtuk. Szinte kivétel nélkül Szegedről érkeznek, vagy oda tartanak, olyat, aki Hódmezővásárhelyen belül ment volna pár megállót, nem találtunk. A városban amúgy mindenütt fürtökben lógnak a biciklik, aki teheti, egész évben azzal közlekedik.

Hódmezővásárhelyen a helyi tömegközlekedés ingyenes, de csak a buszokon, a vasútvillamosra nem terjed ki a díjmentesség. Így most a város hat megállója között jelenleg 250 forintba kerül egy vonaljegy. A teljes vonalra pedig 465 forint a viteldíj. Ez olcsóbb, mint a busz, amely 560 forintba kerül a két város között. Egész vonalas bérletet is lehet kapni 17800 forintért (tanulóknak: 1780) egy hónapra, ezen kívül a szegedi tömegközlekedésre érvényes kombinált bérlet is válható.

A huszonéves Luca is ilyennel fog utazni szeptembertől, amikor a szabadsága után visszatér dolgozni egy szegedi irodába. Azt mondja, tudja, „azon kevesek közé tartozik“, akiknek teljesen megfelel a tram-train menetrendje, főleg, hogy hétvégente éjszakánként is járnak a vonatok, ami „bulizásnál eléggé jól jön“. A fizetőssé tétellel ugyan nőtt a járatsűrűség, a múlt heti egy óra helyett hétfőtől már félóránként követik egymást a szerelvények. Az eredeti tervek azonban 20 percről szóltak, de ennek egyelőre nincsenek meg a feltételei.

Mint arról lapunk többször beszámolt, az utóbbi időben részben a szerelvények sorozatos hibái, részben a vasúti pálya rossz kivitelezése miatt lassan egy éves csúszással valósulhat csak meg az üzemszerű működés. Eredetileg a tavalyi iskolakezdéskor óránként – és irányonként – három szerelvény hasított volna, helyenként 100 km/h-s sebességgel, de ez máig nem teljesült. A vasúti pálya hibáját ugyan május elejére javították, de az eredeti menetrendhez mind a 12 szerelvényre szükség lenne, egyelőre azonban csak 9 állhat forgalomba, mert a Stadler még nem szállította le az opcionálisan vásárolt három járművet. Hogy ez mikorra várható, arra a MÁV lapzártánkig nem adott választ.

Mint ahogy arra sem, hány fizető utas vette igénybe az első fizetős napon a tram-train Szeged és Hódmezővásárhely közt szakaszát. Szegeden a vonat a korábbi egyes vonalon villamosként üzemel, itt a legtöbben szegedi bérlettel használják, felár nélkül. Az ugyanakkor, hogy már most fizetni kell a tram-train-ért, ellentmond a Technológiai és Ipari Minisztérium két hónappal ezelőtt, lapunk számára küldött válaszának, miszerint „a tram-train használata a tervezett teljes menetrendi struktúra életbe léptetéséig ingyenes az utasok számára.” A „teljes menetrendi struktúra“ viszont nincs meg, az a húszperces követés lenne.