P. L.;

Netflix;Bud Spencer;Terence Hill;remake;

2022-08-03 11:14:00

Bud Spencer és Terence Hill kultikus filmjéből készült remake-kel hajt végre audiovizuális szentségtörést a Netflix

Finoman szólva sem egyszerű a feladata a készítőknek, ha hozni szeretnék az eredeti mű színvonalát.

Augusztus 24-én debütál a Netflixen Bud Spencer és Terence Hill 1974-es kultikus filmjéből, a Különben dühbe jüvünkből készített remake. A történet középpontjában ugyanaz a (vagy legalábbis hasonló) sárga tetejű, piros Buggy áll, amiért két hősünk az eredeti filmben versengett. Az új verzióban egy 25 éve elhidegült testvérpár próbálja visszaszerezni apjuk szeretett járgányát - írja a port.hu.

A filmnek már az előzetese is elérhető, ebben ugyancsak átdolgozva felcsendül néhány nóta az eredeti filmből, a főcímdal mellett például a jól ismert „Lalalala lalla” dallamocska, amely alatt eredetileg egy muzikális lelkületű bérgyilkos próbálta lepuffantani hőseinket a színházteremben, persze sikertelenül. Látszólag igyekeztek Bud Spencer és Terence Hill fizimiskáját is hozni, de hát lássuk be, ezek a pofonok azért már nem úgy csattannak.

A film készítői igen nagy fába vágták bele a fejszéjüket, tekintve, hogy Bud Spencer és Terence Hill filmjein generációk nőttek fel, és - talán nem véletlenül - soha senki nem próbálkozott eddig hasonló akcióval, hiszen ezek az alkotások az érzésvilágukkal, a szófordulataikkal, és persze a mágikus erejű és szólamú pofonokkal a maguk teljességében gyakorlatilag utánozhatatlanok.

Ma valószínűleg nincs olyan felnőtt ember Magyarországon, akinek az egyik első filmélménye ne a 2016-ban elhunyt Bud Spencer vagy Terence Hill valamelyik irgalmatlan pofonja lenne. Közös filmjeik kitartó népszerűségnek örvendenek, a Különben dühbe jövünk volt az első, amelyet bemutattak hazánkban.