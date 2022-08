Árpási Bence;

koronavírus;

2022-08-04 07:00:00

Falus András: El kellene rendelni zárt térben a maszkhasználatot

A mostanihoz hasonló számokat legutóbb az ötödik hullám lefelé tartó időszakában lehetett látni.

Meg vagyok győződve arról, hogy el kellene rendelni zárt térben a maszkhasználatot – nyilatkozta a Népszavának Falus András immunológus, egyetemi tanár. A professzort azután kérdeztük, hogy a kormányzat által szerdán közzétett fertőzöttségi számok erőteljes felfutást jeleznek a -járványban. Eszerint egy hét alatt összesen 96-an veszítették életüket koronavírusban, és 1593-an vannak kórházban. Egy héttel korábban ez a két adat 54, illetve 1345 volt, azaz az elhunytak száma egy hét alatt majdnem duplázódott.

A mostanihoz hasonló számokat legutóbb az ötödik hullám lefelé tartó időszakában lehetett látni. Hétről-hétre több fertőzöttet igazolnak: ezen a héten 21 840 új esetet azonosítottak, míg múlt héten 14 402, két hete pedig 10 255 volt ez a szám. Ezen adatokat nagyon nehéz kontextusba helyezni, mivel azt már nem hozzák nyilvánosságra, mennyi tesztelést hajtanak végre. Az emelkedés viszont egyértelmű.

Ugyancsak nehézkes az éves szintű összehasonlítás, mivel most már csak hetente hozzák nyilvánosságra az adatokat, miközben a korábbi gyakorlat a napi közlés volt. Falus András több okot lát, ami miatt megnövekedtek az esetszámok. Egyrészt a koronavírus omikron BA.5 alvariánsa – mely jelenleg a világon a legelterjedtebb – olyan antigéneket tartalmaz, ami eltér az eredeti, vuhani törzstől. Mindez azt jelenti, hogy az oltás csak korlátozott mértékben hat. Emellett az emberek is megunták az óvatosságot és elfeledkeztek a védekezésről. Azt tanácsolja, hogy aki már háromszor-négyszer beoltotta magát, az adassa be az ismétlő oltást, az ugyanis a betegség súlyos következményeitől megvéd.

Falus András nem számol semmiféle korlátozás bevezetésével, aminek könnyen lehet súlyos következménye, főleg akkor, amikor megérkezik az influenzajárvány. – Minél több ember fertőződik meg, annál nagyobb a valószínűsége, hogy olyanok is elkapják a betegséget, akik erre rosszul reagálnak – figyelmeztetett.

Szintén a járvány erősödését mutatja a koronavírus örökítőanyagának emelkedése a szennyvízben. A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) közlése szerint a vizsgált városok közül Budapesten, Egerben, Kecskeméten, Miskolcon, Nyíregyházán, Szegeden, Székesfehérváron és Veszprémben volt magasabb az érték. A többi mintavételi hely esetében a tendencia stagnáló. Csökkenés egyik városban sem látható.