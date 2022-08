nepszava.hu;

2022-08-05 10:57:00

Masszív veszteséget hoztak össze Tiborcz István luxusszállodái

A miniszterelnök vejének érdekeltségei is megszenvedték a koronavírus járvány miatt bevezetett korlátozásokat.

426 millió forintos mínusszal zárta a turai kastélyszállót is üzemeltető TRA Real Estates Kft. A 2020-as veszteség ennél kisebb, 237 millió forint volt - írja az mfor.hu.

Utóbbi 2020 nyarán nyitotta meg kapuit a vendégek előtt; pont a koronavírus-járvány első hulláma után, s ezt követően pedig hosszas lezárások következtek. A társaság tavaly majdnem megtízszerezte az értékesítésből származó árbevételét, 127 millió forint után 1,22 milliárd folyt be a kasszába. Ezzel párhuzamosan a kiadások is jócskán megemelkedtek. Az anyagjellegűek több mint a triplájára (215 millióról 742 millióra), és ugyanilyen mértékben nőttek a személyi jellegűek is (149 millióról 509 millióra). Utóbbinak az az oka, hogy több alkalmazottat vettek fel: 42 fő után már 65 fő volt az átlagos foglalkoztatotti létszám. A bérköltségből kiindulva a cégnél az átlagos bruttó havi bér 406 609 forint után tavaly 474 335 forintra emelkedett. A társaság adósságállománya 7,7 milliárd forint, melynek döntő része (7,3 milliárd) hosszú lejáratú kötelezettség. Ebből 5,3 milliárd forint az anyavállalattal, vagyis a BDPST Zrt.-vel szemben fennálló tartozás.

A tarcali Témadesign Kft. 172,3 millió forintos veszteséget könyvelt el az előző évi 103 millió forintos mínusz után. Ha azonban nem történik fordulat és a következő években nem sikerül nyereségessé tenni a szállodát, akkor könnyen valamilyen tulajdonosi beavatkozásra lesz szükség, a saját tőke összege ugyanis rövidesen a jegyzett tőke fele alá csúszhat.

Az mfor.hu megjegyzi, vizsgált két luxusszálloda veszteséges működése nem rendkívüli, vagy egyedülálló a szektorban. A 2021-es év még komoly lezárásokkal indult a járvány miatt, amit hónapokig nem oldottak fel és utána is csak korlátozva lehetett hotelekben szállást foglalni (például védettségi igazolványhoz volt kötve). Így az üzemeltető cégek ebből kifolyólag sem tudtak volna a korábbinál sokkal jobb évet produkálni.