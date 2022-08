P. Zs.;

ipari termelés;

2022-08-07 14:12:00

Zavaros jelzések az iparból

2022 júniusában a magyar ipari termelés volumene 1,5 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit, ám az eltérő munkanapok számától megtisztítva az éves növekedés 4,8 százalék volt. A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 2022 májusához mérten 0,6 százalékkal nőtt. Összességében tehát az elmúlt két hónapban az ipari termelés szintje visszatért az év elején látotthoz, vagyis a háború okozta ellátási zavarokat úgy tűnik sikerült áthidalnia a gyártóknak – kommentálta az adatokat Virovácz Péter az ING Bank vezető elemzője.

A részletes adatokra még egy hetet várni kell, így pontosan nem látni, hogy melyik ágazat milyen mértékben segítette az ipar bővülését. Ugyanakkor a KSH rövid kommentárjában kiemelte, hogy éves bázison nézve bővült a járműgyártás és az elektronikai ipar is. Mindez elengedhetetlen ahhoz, hogy az ország ipari teljesítménye növekedni tudjon. Úgy tűnik, hogy arra a kérdésre, hogy mennyire ütötték meg az élelmiszeripari vállalatokat az aszály és az ellátási nehézségek, a júniusi helyzet alapján pozitív választ adhatunk. Az ágazat egyelőre ellenállt a negatív hatásoknak. A több pozitívum után azonban sajnos látni olyan jeleket, amelyek borús képet festenek: a fentebb említett három ágazaton kívül a többiben – szinte kivétel nélkül – csökkent a termelés a KSH jelzése alapján – fogalmazott az elemző.

A folytatás nagyban függ az ellátási láncok zavaraitól, amelyet most épp a Kína és Tajvan közötti konfliktus veszélyeztethet, hisz Tajvan a világ legnagyobb félvezetőgyártója. Ugyancsak kockázatot jelentenek a rendkívül magas energiaárak, bár a csökkenő ipari nyersanyagárak a költségoldali nyomást csökkentik. Ha ezek a kockázatok nem élesednek be, akár egy jó második féléve is lehet a magyar iparnak, ugyanis a KSH májusi adatai szerint a magyar ipari cégek rendelésállománya 30 százalékkal volt magasabb, mint egy évvel korábban.