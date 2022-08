MTI-Népszava;

Országgyűlés;képviselők;tisztségviselők;vagyonnyilatkozatok;

2022-08-05 21:51:00

Leadták új típusú, még az eddigieknél is komolytalanabb vagyonnyilatkozatukat a képviselők

Szombattól ezek meg is tekinthetők.

A pénteki határidőig eleget tett vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének valamennyi esküt tett országgyűlési képviselő, nemzetiségi képviselő és nemzetiségi szószóló – tájékoztatta az Országgyűlés mentelmi bizottságának elnöke az MTI-t.

Hargitai János közleményében emlékeztetett arra, hogy az országgyűlési törvény módosítása értelmében az érintettek új típusú és tartalmú formanyomtatványon kötelesek nyilatkozni jövedelmi és gazdasági érdekeltségi viszonyaikról.

Ilyen nyilatkozatot első ízben augusztus 5-ig kellett benyújtani. Az országgyűlési képviselő, a nemzetiségi képviselő és a nemzetiségi szószóló vagyonnyilatkozata nyilvános, 2022. augusztus 6-tól megtekinthető az Országgyűlés honlapján.

A törvényi változások értelmében szintén eleget tett új típusú vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének az Állami Számvevőszék elnöke és alelnökei, a Gazdasági Versenyhivatal elnöke, elnökhelyettesei és a Versenytanács tagjai, a Költségvetési Tanács elnöke, a Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács elnöke, alelnöke és tagjai, a legfőbb ügyész és a legfőbb ügyész helyettesei, a Magyar Nemzeti Bank elnöke, alelnökei és a Monetáris Tanács tagjai, valamint a felügyelőbizottság tagjai, és a Médiatanács elnöke és tagjai.

Szintén szombattól ezek a nyilatkozatok is megtekinthetők az Országgyűlés honlapján.

Mint arról mi is beszámoltunk, a parlament július közepén megszavazta az eddig is teljesen komolytalan vagyonnyilatkozati rendszer átalakítását. Ennek értelmében a képviselőknek ezentúl nem kell minden év január 31-ig megismételnie a vagyonnyilatkozat-tételt, hanem az adatokban történt változást harminc napon belül be kell jelentenie, továbbá a képviselő családtagjainak nem kell vagyonnyilatkozatot tenniük.