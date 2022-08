Batka Zoltán;

Ryanair;fogyasztóvédelem;bírság;Magyarország;

2022-08-09 06:30:00

A főispán visszavág: kemény bírságot kapott a Ryanair

Az Európai Unió Bíróságon is kész harcolni igazáért a Ryanair, amelyet 300 millió forintra büntetett a fővárosi kormányhivatal az utasokra hárított extraprofitadó miatt.

A kormányzati kommunikáció ismét megelőzte a normális, jogállami ügyintézést: a Ryanair hétfőn hivatalosan még nem tudott semmiféle büntetésről, vagyis az érintettnél hamarabb értesült a kiszabott 300 millió forintos fogyasztóvédelmi büntetésről Varga Judit igazságügyi miniszter, aki Facebook-oldalán tegnap délelőtt számolt be Budapest Főváros Kormányhivatala döntéséről. „Szakmai irányító szervként az Igazságügyi Minisztérium végigkövette a vizsgálatot, melynek végén a fogyasztóvédelmi hatóság a mai napon jogsértést állapított meg, ugyanis a légitársaság tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatával megtévesztette a fogyasztókat.” – fogalmazott hétfő délelőtti posztjában írta Varga Judit.

Később a Sára Botond főispán által vezetett Budapest Főváros Kormányhivatala is közleményt adott ki, de

Csak annyit írtak, hogy „az extraprofit-különadó áthárítása miatt” indult a vizsgálat és arra jutottak, a légitársaság jogsértést követett el, mert a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatával megtévesztette a fogyasztókat.

– A Ryanair mint Magyarország piacvezető légitársasága haladéktalanul fellebbezni fog a fogyasztóvédelmi hatóság által kiszabott jogtalan, alaptalan bírság ellen és kész akár az európai bíróságon is harcolni igazáért – közölte lapunk érdeklődésére a légitársaság, amely rögzítette azt is, hogy hétfőn még nem kaptak hivatalos értesítést a bírságról. A cég érvelése szerint a magyar kormánynak is tudnia kell: a vonatkozó EU direktíva szabad kezet ad az uniós légitársaságoknak, hogy azok megszabják a közösségen belüli szolgáltatásaik árát. Ezen túlmenően a Ryanair jogértelmezése szerint az EU-s szabályok tiltják, hogy a magyar kabinet visszamenőlegesen utazási adót vezessen be, ahogy és azt is, hogy kurtítsák a légitársaságok jogait, ha azok át akarják hárítani az utasaikra az ilyen törvénytelen adókat.

Mint emlékezetes, június elején robbant ki a háború a fapados légitársaság és a kormány között. Azután, hogy a kormány „extraprofit adót” vetett ki a bankok, a biztosítók, a nagy kereskedelmi láncoknak, az energiaipari és kereskedőcégeknek, a telekommunikációs vállalatok mellett a légiközlekedésre is. Az indok: a kormány szerint az ezekben a szektorokban működő vállalkozások extraprofitra tettek szert a koronavírus járvány után meglódult piacon. A légiközlekedési szektor vállalkozásaitól 30 milliárdot akar bevasalni a kabinet úgy, hogy július 1. után induló járatoknál EU-n belül 3900, azon kívül utasonként 9750 forintot kell fizetnie a cégeknek. Ráadásul az adót azokra az utazásokra is kivetették, amelyeket már jóval korábban lekötöttek és kifizettek a vásárlók – ezért említette a Ryanair a visszamenőleges adóztatást.

A magyar kormánnyal korábban stratégiai szövetséget kötött Wizz Air például csak annyit közölt, hogy az extraprofitadó és az üzemanyagárak növekedése miatt várhatóan ők is árat emelnek. A Ryanair viszont azonnal és kőkeményen beleállt a vitába a különadót kivető kormányzattal. A döntés bejelentése után, a már korábban, extraadó nélkül lefoglalt, ám július 1. után induló járataik utasait arról értesítették: ki kell fizetniük a többletadót vagy díjmentesen lemondhatják utazásukat. A Ryanair lépését elítélte a kormány, mire egyre durvuló nyilatkozatháború indult. Jason McGuinness, a légitársaság kereskedelmi vezetője előbb „több mint hülyeségnek” nevezte, hogy a kormány az évek óta stabilan veszteséges légiközlekedési cégeken keres „extraprofitot”. Azután a Ryanair keresetlen megnyilatkozásairól ismert ír vezére, Michael O’Leary „idiótának” nevezte Nagy Márton gazdaságfejlesztési minisztert a hvg.hu-nak adott telefoninterjújában és ígért neki egy „Közgazdaságtan tökfejeknek” című gyorstalpaló zsebkönyvet. Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter és Nagy Mártont „Dumb és Dumbernek” nevezte.

„Ahogy a kormány megígérte, meg fogjuk védeni a magyar embereket és az extraprofit-különadó áthárítása esetén minden esetben fogyasztóvédelmi vizsgálatot fogunk indítani” – írta most Varga Judit tárcavezető, hozzátéve, „az extraprofit-különadó megkerülését vagy áthárítását fogyasztóvédelmi vizsgálattal és bírsággal fogjuk büntetni a továbbiakban is!"