2022-08-09 11:25:00

Rogán Antal apósa villámlátogatást tett a filmiparban, aztán gyorsan le is lépett

Két és fél hónapig volt tulajdonos egy filmiparos cégben.

Egy film-, videó- és televízióprogram terjesztéssel foglalkozó társaság társtulajdonosaként ténykedett egészen két és fél hónapig Rogán Antal apósa, Obrusánszki Zsolt - írja az Mfor.

Obrusánszki Zsolt április 26-án szerzett 20 százalékos tulajdonrészt Cornelius Piper Productions Kft.-ben, amit ezt követően egyből át is neveztek Közép Európai Filmiroda Kft.-re. A cégkivonat szerint azonban július 7-én meg is vált a részesedésétől. 600 ezer forintos névértékű üzletrészét egy 150 ezres és egy 450 ezres részre bontotta, előbbit Farkas Zsigmondnak, utóbbit Iski Csabának értékesítette a cégbíróságra benyújtott papírok szerint.

Mivel Farkas Zsigmond és Iski Csaba Obrusánszki Zsolt kilépése előtt is tulajdonos volt, így a tulajdonosok száma csökkent, ellenben felborult a tulajdonjogok részaránya. Mivel előtte mind az öt tulajdonos húsz százalékkal rendelkezett, most a tulajdoni hányadok úgy oszlanak meg, hogy Iski Csabának 35 százaléka, Farkas Zsigmondnak 25 százaléka, Sipos Kornél producernek és William George Chambarlain brit filmproducernek pedig továbbra is 20-20 százaléka van. Az Mfor megjegyzi, hogy Farkas Zsigmond egyébként Obrusánszki Zsolt üzlettársának is tekinthető, hiszen a korábban milliárdos uniós támogatást elnyerő Ductus Kft. tulajdonosa, egyben korábbi ügyvezetője.

Rogán Antal apósa egyébként minden szakmai előzmény nélkül került a filmes vállalkozás tulajdonosi körébe, annak ellenére, hogy üzlettársai mind szakmabeliek voltak. Ezzel kapcsolatban a portál a Magyarságkutató Intézet egyik május közepi hírét idézi: „A hiánypótló történelmi kalandfilm készítőivel beszélgetett Horváth-Lugossy Gábor Ulánbátorban, azon a fogadáson, amely az Obrusánszky Borbála nagykövet asszony által szervezett Magyar Napok kétnapos kulturális rendezvény hivatalos zárása volt” - írták. A nagyköveten kívül Iski Csaba és Sipos Kornél is jelen volt. Obrusánszky Borbála pedig a Telex korábbi cikke szerint nem más, mint Rogán Antal feleségének az unokatestvére, 2020-ban nevezte ki nagykövetnek Szijjártó Péter.