Iszlám Állam;terroristák;

2022-08-09 10:54:00

Vádat emeltek az Iszlám Állam tahitótfalusi segítője ellen

Nem tartott kapcsolatot a terrorszervezet követőivel, azonban aktívan terjesztette propagandájukat.

A Pest Megyei Főügyészség vádat emelt egy férfi ellen, aki az Iszlám Államot, illetve annak harci módszereit dicsőítő propagandát osztott meg - közölte kedden a vádhatóság.

A pontos részleteket ugyan mellőzi a tájékoztatás, de jól beazonosíthatóan arról a fiatalról van szó, akit tavaly ősszel Tahitótfalu főutcáján tepertek le a TEK kommandósai.

A vádirat szerint T. Dominik már néhány évvel ezelőtt érdeklődni kezdett a terrorista módszereket hirdető szervezetek, így az Iszlám Állam iránt is. Kivégzésekről készült videókat nézett, illetve olyan kapcsolatokat épített ki, amelyek segítségével nyilvánosan nem hozzáférhető, az ilyen szervezetek tevékenységével foglalkozó internetes oldalakra léphetett. A terrorista propaganda jellemzően ma már az interneten zajlik, a közösségi oldalakra feltöltött tartalmakat a tagok, illetve szimpatizánsok letöltik. Mivel a nagy tartalomszolgáltatók automatikusan törlik az ilyen jellegű feltöltéseket, ezért azokat nem nyilvános fórumokon osztják azután meg. Ilyen tartalom például az úgynevezett „naseed”, amely egyfajta buzdító ének. Az elkövető regisztrált egy németországi zenemegosztó platformra és két felhasználó néven is oda több naseed-ot töltött fel, amelyek közül többet is az Iszlám Állam sajtóirodái állítottak elő. Azokban az Iszlám Államot dicsőítették, továbbá közvetetten a terrorista módszerek alkalmazására buzdítottak.

A Pest Megyei Főügyészség háborús uszítás bűntette miatt emelt vádat a fiatal ellen.