2022-08-09 13:20:00

Teljes leállás van, országszerte lefagytak a kormányablakok fényképezőgépei

A kérdésünkre, hogy mi okozta a problémát, sehol nem tudtak válaszolni, mondván a „központ” nekik sem mond semmit a leállásról.

„Országos leállás van” – adták tudtunkra kedd reggel több fővárosi kormányablaknál is, hogy a kormányablakokban működő digitális fényképezőgépek nem működnek. A IX. kerületben, majd a VI. kerületben is arról számoltak be munkatársunknak a kormányablaknál: szerintük országosan nem működnek a jogosítványhoz vagy személyi igazolványhoz szükséges személyfotók elkészítésénél használt fényképezőgépek. A kérdésünkre, hogy mi okozta a problémát, nem tudtak válaszolni, mondván a „központ” nekik sem mond semmit a leállásról, azt sem közölték, hogy mikorra javíthatják ki a hibát. „Próbálkozzon holnap délután” – tanácsolták a belvárosban.

Az egyik helyen azt elmondták, ha az eltelt egy-két évben újított meg jogosítványt vagy személyi igazolványt, útlevelet az érintett, akkor az ő ügyében el lehet járni, mert a rendszer tárolja az akkor készült fényképeit és azt fel tudják használni, csak új fotót nem tudnak készíteni.

Az ügyben megkerestük a Miniszterelnöki Kabinetirodát, de nem kaptunk válaszokat kérdéseinkre. Ha kapunk választ, frissítjük cikkünket.

Időközben a kormányablakok központi oldalán megjelent egy közlemény, ami megerősíti az országos hibát. Azt írták: „Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy technikai probléma miatt 2022. augusztus 9-én a kormányablakok Photo Box munkaállomásai nem működnek, így a személyi igazolvány, útlevél, jogosítvány, parkolási igazolvány iránti kérelmek, illetve az egyéb, fényképezéssel járó okmányok ügyintézése átmenetileg nem lehetséges. A hiba elhárítása folyamatban van, kérjük Tisztelt Ügyfeleink szíves megértését és türelmét.”