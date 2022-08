Hatalmas robbanások hallatszottak egy krími orosz légibázisnál

P. L.;

orosz-ukrán háború;Krím-félsziget;robbanás;

2022-08-09 17:24:00

Az okok egyelőre nem tisztázottak.

Hangos robbanások hallatszottak és fekete füst szállt fel a krími Novofedorivka közelében lévő orosz katonai légitámaszpont irányából - jelentette három szemtanú a Reutersnek.

A szemtanúk beszámolója szerint délután fél négy körül nagyjából egy perc leforgása alatt legalább egy tucatnyi robbanást hallottak. Három közülük különösen hangos volt, szikrák és füstfelhők követték. Körülbelül fél órával később egy újabb robbanás következett, a szemtanúk szerint ez volt a leghangosabb.

Szergej Akszjonov, a Krím orosz kormányzója azt közölte a Telegramon, hogy a körülmények tisztázása folyamatban van. Tanácsadója megerősítette a robbanások tényét, de a lehetséges okokat nem kommentálta.

Az Oroszország által 2014-ben annektált félszigetet ezidáig elkerülték a háborús pusztítások.

Footage from the vicinity of Saki Airbase in Crimea. 4/https://t.co/xzDsNQSYG0 pic.twitter.com/zBywKqRiGX