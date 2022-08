Miklós Gábor írása a Népszavának;

2022-08-10

Bizarr keresztényüldözés Oroszországban

Nem csak a háború ellen tiltakozókat ítélik el. A helyi bíróságok börtönbe zárják Jehova tanúit is. Szinte minden héten születnek ilyen ítéletek valahol az óriási országban.

A kisinyovi parkban mellém ült egy ötvenes férfi és elkezdte mesélni az életét. Szibériából származik, ahol egy szénbányában dolgozott villanyszerelőként, de a moldovai felesége lerokkant és ezért költöztek ide a rokonokhoz. Most közlekedési lámpák karbantartásával foglalkozik. Beszélgetés közben a háborúra tereltem a szót, de Valerij – mert közben bemutatkozott – elhallgatott egy pillanatra. „Tudnia kell, hogy Jehova tanúja vagyok és mi nem politizálunk, de azt is elmondom, több testvérem került börtönbe az utóbbi években, mert szélsőségesnek mondtak ki minket” – mondta. Elmesélte, ő a Szovjetunió utolsó évtizedében kapott három évet, mint katonai szolgálatmegtagadó. Tudta, hogy be fogják csukni, ezért Szibériából átköltözött egy Volga menti városba, hogy enyhébb klímában töltse le a várható ítéletet. A Szovjetunió végével az üldözésnek is vége lett, de most öt éve újra elkezdődött, mesélte.

Moldovában nyugodtan létezhetnek, ott is láttam a forgalmas helyeken álló térítő csoportokat. Valerij is próbálkozott nálam, de megállapodtunk: nem vagyok jó anyag a megtéréshez.

Az orosz interneten azóta szinte naponta látok híreket, amelyek arról számolnak be, valamelyik orosz városban bíróság elé állítottak egy csoport jehovistát. A bírók nem mérlegelnek: 2017 óta az egyház „szélsőség szervezet”. Ezért csupán az, hogy valaki tagja egy gyülekezetnek, vallásos irodalom van nála, azt terjeszti, ez elegendő ok, hogy akár hat év munkatáborra ítéljék. Az elöljárók, akiket a szervezéssel vádolnak tíz év börtönre számíthatnak. Nemrég Cseljabinszkban a bíróság ötszázezer rubel pénzbüntetéssel sújtott egy jehovistát, Volgográdban elkobozták a találkozókra használt épületet. Több beszámoló is szól ezekről a találkozókról, amelyeket kénytelenek konspirálva megszervezni. A vallásos dalokat csak mormolják, mert félnek a feljelentéstől, a hívek külön-külön érkeznek, mert tartanak a rendőri rajtaütéstől. Mivel a békés jehovistákat az orosz legfelsőbb bíróság szélsőségesnek minősítette a rendőrség úgy kezeli őket, mint a terroristákat. A kihallgatások, a fogva tartás is hasonló körülmények között zajlik, több tucatnyi perben hoztak már súlyos börtönbüntetésekkel járó ítéleteket.

A jehovisták állami üldözésének van egy bizarr eleme. Egy évvel azután, hogy a legfelsőbb bíróság meghozta a „szélsőségessé nyilvánító” döntését, s ezzel kriminalizálta az egyházat, megkérdezték Putyin elnököt az ügyről, az államfő mellett működő emberjogi tanácsban. Putyin akkor ezt a dolgot „badarságnak” nevezte, s értelmetlennek mondta a jehovisták üldözését, mivel szerinte „ők is keresztények”. Oroszországban egy ilyen kritikus elnöki megjegyzés elegendő a dolgok visszafordítására, de ez most nem történt meg. A megfigyelők próbálják megfejteni, miért is tart ez a rendületlen keresztényüldözés? Egyes nézetek szerint az intézkedéseket az ortodox egyházból kezdeményezték, tartva a jehovisták növekvő befolyásától. Az orosz hatalmi struktúrában többen vannak, akik készek egy ilyen megrendelést teljesíteni. Ez annál is egyszerűbb, mert a Jehova tanúinak üldözése „erős szovjet hagyomány”, a Szovjetunióban az egyházat – amerikai eredete és központja miatt is – az USA hatalmi eszközének, titkos ügynöki szervezetének tartották és így kezelték. Az külön elem volt, hogy a jehovisták megtagadták a katonai szolgálatot és nem vettek részt a kommunista rendszer tömegszervezeteiben, nem foglaltak állást politikai kérdésekben. A tanúkkal a KGB-ben külön részlegek foglalkoztak. Elképzelhető, hogy az orosz hatalom felső szintjén a megerősödött Nyugat-ellenesség légköre váltotta ki ezt a fellépést és Putyin elfogadta érvelésüket. Feltehetően arra jutott, hogy az USA-val kapcsolatba hozható pacifista neoprotestáns felekezet elleni állami fellépés politikai hasznot hozhat. Egyrészt fenntartja a félelmet a társadalom többségében a szélsőséges és az orosz tradícióktól eltérő csoportot bűnbakként jelölheti meg. A vallás különös vonásai – így a vérátömlesztés elutasítása – miatt is alkalmasnak találhatták őket erre a szerepre. Oroszországban az Ukrajna elleni „különleges hadművelet” nyíltan terület- és lakosságszerző háborúvá változott, s ezzel együtt jár a Nyugat-ellenesség állami ideológiává emelése. A jehovisták ennek a tendenciának lettek szenvedő alanyai.