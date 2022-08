nepszava.hu;

Jakab Péter;Gyöngyösi Márton;Jobbik;kilépés;

2022-08-11 18:32:00

Itt a vége, Jakab Péter kilép a Jobbikból

A parlamenti mandátumát azonban nem hajlandó visszaadni.

„Tisztelt Gyöngyösi Márton, kedves Marci! A nekem címzett nyílt leveled bevallom, megdöbbentett. Azokat a vádakat, amelyeket megfogalmaztál velem szemben, a Fidesz szokta megfogalmazni. Ha az az új jobboldali politika, hogy úgy beszélsz, mint a Fidesz, az soha nem lesz az én politikám” - írta csütörtök este Facebook-oldalán a Jobbik elnöke.

Jakab Péter ebben arra a levélre reagált, melyet korábban a Jobbik elnöke címzett neki. Mint lapunk is beszámolt róla, ebben Gyöngyösi Márton azt írta, ha elődje ki akar lépni, akkor nem fogja visszatartani. Emellett szerinte Jakab Péter egy „görcsbe rándult arccal szélsőbalos, proletár eszméket vadul üvöltöző” politikussá vált.

Jakab Péter válaszában azt hangoztatta, a jobbikos többsége ma is bajtársa, s nem maradhat akkor csendben, amikor az ország a legnagyobb megélhetési válságát éli át, nem maradhat csendben - utalt arra, hogy a Jobbik elnöke azt kérte, maradjon csendben. Jelezte, az emberek az utcán, a boltban, a piacon, a pályaudvaron, a hétköznapi életben sokkal keményebben beszélnek a Fideszről, mint ő. „Nyilván ezt neked a messzi Európai Parlamentből nehéz elképzelni, de hidd el, én az emberek között vagyok nap, mint nap. Tudom, mit mondanak, és meg is értem az elkeseredettségüket. Hangot is adok neki. Hogy neked ez a stílus nem tetszik, túlélem. Az viszont minden határon túlmegy, hogy a szavazóimat a nyílt leveledben ország világ előtt hőbörgő hordának nevezed. Ezt a leghatározottabban visszautasítom” – fogalmazott. Nyomatékosította, őket nem sértegetni kell, hanem segíteni és támogatni minden eszközzel.

- zárta sorait Jakab Péter.

