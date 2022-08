Danó Anna;

2022-08-12 06:00:00

Covid-19: szégyenfoltot találtak Müller Cecília és Kásler Miklós életművében

Az emlékeztető vakcinák fontosságára világít rá egy magyarországi tanulmány, amelynek szerzői között szerepel a volt humánerőforrás miniszter és az országos tiszti főorvos is, mégsem rendeltek el oltásra buzdító országos kampányt.

A koronavírus elleni mRNS emlékeztető vakcinák szinte teljes egészében helyreállítják az alapimmunizációval kialakított korábbi védettséget – derül ki két magyar tanulmányból. A HUN-VE (Hungarian Vaccine Effectiveness Study) elnevezésű kutatócsoport által jegyzett jelentéseket a Frontiers tudományos folyóiratcsalád egy lapja közölte néhány hete. Ez az újabb országos vizsgálat az alapimmunizálás, a harmadik és a negyedik emlékeztető oltás hatékonyságát vizsgálta az alfa, a delta- és az omikron-hullámhoz köthető halálozás megelőzésében.

A vizsgálat egyedi, mert a különböző oltások mixeléséről csak a Pfizer és az AstraZeneca esetében volt tudományos vizsgálat, most viszont hat oltóanyagot hasonlítottak össze.

A publikáció érdekessége, hogy Vokó Zoltán epidemiológus és más neves magyarországi szakemberek mellett a szerzők között szerepel Kásler Miklós onkológus, korábbi humánerőforrás-miniszter, Müller Cecília országos tiszti főorvos, valamint Szlávik János főorvos is.

– szűrte le a tanulságot lapunknak nyilatkozva Kemenesi Gábor virológus, akit arról kérdeztük, mi újat mondott neki ez a kutatás az eddig publikáltakhoz képest. Szerinte ezek egyértelműen bizonyították hazai terepen is, hogy a harmadik oltás nagyon fontos, mert az idő múlásával és az omikronnak is köszönhetően erősen gyengül a vakcina hatékonysága. Az is kiderült, hogy bár a negyedik oltás hatását csak nagyon kevés emberen tudták vizsgálni, egyértelmű volt a jótékony hatása, ugyanis akik azt is megkapták, csaknem biztosra vehették, hogy nem fognak a fertőzésbe belehalni.

Két kivétel volt csak: a Sinopharm és a Janssen vakcinája, amelyek ebben elmaradtak a többitől. Ha valaki harmadik oltásként is csak Sinopharmot kapott, úgy neki 55,3 százalékosra állt vissza a védettsége, a Janssennel pedig 86,8 százalékosra. Mindebből az is következik, hogy a Sinopharmmal oltottaknak megerősítő oltásként ajánlott valamelyik mRNS vakcinát, azaz Pfizert vagy a Modernát kérniük. (E héten jelezte a kormányzati koronavírus központ, hogy a Modernából már nincs sok beadható adag.) Kemenesi Gábor megjegyezte:

illetve bizonyos embereknek a negyedik is. Ez különösen azért érthetetlen, mert ezek az adatok nyilvánvalóan ismertek voltak Kásler Miklós egykori egészségügyért felelős miniszter és Müller Cecília országos tisztifőorvos előtt is, hiszen szerzőként jegyzik a tanulmányt.

A virológus hozzátette: sokszor hallja érvként, hogy valaki azért nem megy oltásra, mert úgy gondolja: az ő szervezete erős, és maga is legyűri a fertőzést. Ezzel az érveléssel az a baj – mondta –, hogy egy koronavírus fertőzött úgy tüsszentheti rá a buszon a vírust egy idő asszonyra, hogy az észre sem veszi, csak belehal, ráadásul továbbra sem ismertek teljesen a hosszútávú hatások. Kemenesi Gábor állította, a járvány biztosan nem ért véget,

Az idősekre, krónikus betegséggel rendelkezőkre, például a cukorbetegekre továbbra is igen veszélyes ez a vírus. Sok olyan tanulmány is megjelent, ami azt bizonyítja, hogy a gyerekeknél és felnőtteknél egyaránt az enyhe lefolyású covid is tud hosszú távú maradványtüneteket okozni. A probléma az ezzel a vírussal, hogy nagyon-nagyon sok embert elér és minden újabb fertőzés alkalom az újabb mutálódásra. – Próbáljuk kiismerni a vírust, hogy merre tart az evolúciója, s ebből azt látni, hogy az újabb és újabb mutánsok a semlegesítő antitestjeinket, a fertőzés elleni védelmünket próbálja kikerülni. Az eddigi összes variáns, ami felbukkant ebbe az irányba mutat. Azaz újra meg újra meg fogunk fertőződni, ezért egyáltalán nem mindegy, hogy oltottak vagyunk vagy sem, mert az oltás, most már e tanulmánnyal is igazoltan, nagy százalékban megvéd a kórházba kerüléstől, illetve a halál ellen.