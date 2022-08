Danó Anna;

2022-08-12 13:23:00

Fertőző májgyulladás járvány veszélyére figyelmezteti a kórházakat Müller Cecília

Az idei év első hét hónapjában 346 megbetegedés történt.

Fertőző májgyulladás (Hepatitis A) járványra figyelmezteti a fővárosi egészségügyi szolgáltatókat az országos tisztifőorvos. Müller Cecília körlevelében azt kéri, az intézmények orvosai tájékoztassák a pácienseiket a vírus terjedési módjáról, a megelőzés lehetőségeiről – derül ki a Népszavához eljutott dokumentumból.

Magyarországon a fertőző májgyulladásos megbetegedések száma 2016 és 2020 között folyamatosan csökkent: míg 2016-ban 699 eset volt, 2020-ra már csak 28. Tavaly összesen 75 fertőzöttet regisztráltak. Az idei év első hét hónapjában viszont 346 megbetegedés történt. A járványügyi hivatal szerint a fertőzés terjedésében szerepet játszhat egy új vírustörzs megjelenése is Magyarországon. A mostani járvány főként Budapestet érinti, az összes eset több mint a felét a fővárosból jelentették.

- A fertőző májgyulladás vírusa széklettel ürül és piszkos kézzel, vagy fekáliával szennyezett étellel-itallal a szájon át kerül a szervezetbe – tudtuk meg Ócsai Lajostól, az egykori ÁNTSZ járványügyi főosztályának vezetőjétől. - A fejlődő országokban a szennyezett ivóvíz, illetve a nem megfelelően hőkezelt étel a fertőzés leggyakoribb oka. A vírus terjedhet közvetlen érintkezéssel vagy szexuális úton is. A szakember azt is elmondta: ez egy lassú vírus, hosszú, 15-30 nap is lehet a lappangási ideje. Néhány napig tartó lázzal, étvágytalansággal, gyengeséggel és hasi fájdalommal kezdődik. Ezeket a tüneteket étvágytalanság, hányás, a has jobb felső részén fájdalom vagy érzékenység, továbbá sötét színű vizelet, világos színű széklet, sárgaság vagy a szem besárgulása követi. A gyermekek gyakran tünetmentesen fertőződnek, enyhe betegségük alatt is vírusürítők, mindez pedig iskolai időszakban jelentősen növeli a fertőzés kockázatát. Ebből az is következik, hogy esetleg az őszi hónapokban tovább emelkedhet a betegek száma.

Ócsai Lajos arra is figyelmeztetett, hogy ez a vírus kiterjedt járványokat tud okozni, amennyiben a fertőzés rossz szociális körülmények között élőket is érint. A megelőzésben nagyon fontos szerepe van az alapos kézmosásnak, illetve a zöldségek, gyümölcsök folyóvizes lemosásának. Ócsai Lajos megjegyezte azt is, hogy a fertőzés védőoltással is megelőzhető. A Hepatitis A kivédésére a patikákban kétféle vakcina is kapható. A készítményt csak receptre lehet kiváltani és kettő oltásra van szükség a védelemhez. Támogatás nem jár az oltások árához. Ha a járványügy regisztrálja a beteget, akkor az ő környezetét a tisztiorvosi szolgálatnak térítésmentesen be kell oltania. Aki pedig olyan országba utazna nyaralni, ahol nem biztosítottak a kellő higiénés körülmények, azoknak eleve ajánlott beoltatni magukat.