nepszava.hu;

IT;informatikus;Magyarország;külföldi munkavállalás;távmunka;

2022-08-16 10:22:00

Tömegesen dolgoznának távmunkában itthonról külföldre a magyar informatikusok

Az IT-szakemberek annyira megszerették a pandémia alatt elterjedt otthoni munkavégzést, hogy csak kevesek akarnak visszatérni a hagyományos irodai munkához.

A hazai IT-szakemberek közül egyre többen fontolgatják, hogy külföldi munkáltatónak dolgozzanak itthonról távmunkában vagy „digitális nomádként” – írja lapunkhoz eljuttatott közleményében az IVSZ – Szövetség a digitális gazdaságért a magyar informatikusok körében készült friss felmérést ismertetve.

Kiemelik, hogy a külföldi cégek leginkább a magasabb fizetések, érdekesebb szakmai kihívások és a jobb karrierkilátások miatt vonzóbbak a „virtuális kivándorlást” fontolgató informatikusok számára a hazai vállalatoknál. A Digitális nomaditás munkaerőpiaci trendjei című kutatás zárótanulmánya erről a Századvégnél jelent meg, tették hozzá.

A tanulmány tényként állapítja meg, hogy a magyar informatikusok tömegesen dolgoznának itthonról külföldre. A hazai szakemberek zöme nem akar visszatérni az irodákba, 93 százalékuk választja a távmunka valamelyik formáját. A hazai munkáltatók ezt kevéssé teszik számukra lehetővé.

Megjegyezték, a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ) és az IVSZ megbízásából kiemelt projektként készült kutatás szerint a távmunka különböző formái a pandémia alatt az egyik legmeghatározóbb munkavégzési formává váltak a hazai informatikusok körében, és többségük annyira megkedvelte a részleges vagy teljes home office-t vagy a „digitális nomádként” való munkát, hogy legfeljebb heti néhány napra térne vissza az irodába .

Ezt alátámasztják a számok is: míg a világjárványt megelőzően a válaszadók 62%-a kizárólag az irodában dolgozott, addig a pandémia idején ez az arány 13%-ra csökkent, míg a kizárólag otthonról dolgozók aránya csaknem ötszörösére (37%-ra) növekedett. Alacsony bázisról ugyan, de több mint háromszoros növekedési dinamikát mutat a digitális nomádként történő munkavégzés is: a pandémia előtti 1,7%-ról 5,8%-ra nőtt. Megnégyszereződött (28,5%-ra) a „home office” túlsúlyú hibrid munkavégzés is, amikor a munkavállalók alapvetően otthonról dolgoznak, de heti egy-két napot az irodában is eltöltenek.