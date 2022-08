nepszava.hu;

Lakitelek;rongálás;polgármesteri hivatal;garázdaság;őrizetbe vétel;

2022-08-17 16:47:00

Őrizetbe vették a lakiteleki garázdát

Elege volt a társadalmi rendszerből és az életből annak a 45 éves férfinak, aki éppen egy hónapja zúzta be a helyi polgármesteri hivatal bejáratát, és rongálta meg a berendezést.

Rongálás, garázdaság és többrendbeli zaklatás gyanújával indult eljárás az ellen a 45 éves lakiteleki férfi ellen, aki egy hónappal azelőtt, július 17-én rongálta meg a Bács-Kiskun megyei település polgármesteri hivatalát, és akit kedden vettek őrizetbe – derült ki a police.hu híréből. Azt is írták, hogy – mint később világossá vált – maga az elkövető jelezte is a tettét a rendőrségnek. A bűncselekményről aznap az önkormányzat is beszámolt a Facebook-oldalán.

A Tiszakécskei Rendőrőrs egyik körzeti megbízottját július 17-én hajnalban hívta névtelenül egy lakiteleki férfi, és beszámolt a tettéről, arról, hogy betörte a bejárati ajtó üvegét és az épületben több berendezési tárgyat összetört. Mindezt azzal indokolta, hogy „elege van a társadalmi rendszerből és az életből”.

A helyszínen a rendőrség több mint félmillió forintra becsülte az okozott kárt, és korábbi ügyek miatt már sejtették a férfi személyazonosságát és a lakásról elő is állították, sőt a gyanúsított nem is tagadta a bűncselekmény elkövetését. Az őrizetbe vétel feltehetően azért váratott mostanáig, mert a rendőrök szerint a férfi zavartan viselkedett, s a mentőszolgálat munkatársai további vizsgálatokra kórházba szállították.

A nyomozás során derült ki, hogy egy másik rongálás, garázdaság és többrendbeli zaklatás is a számlájára írható, a lakásán végzett kutatás alkalmával pedig gumilövedékes fegyvert, gumilövedéket és riasztótöltényt is lefoglaltak le. A rendőrök az őrizetbe vett féri letartóztatását is kezdeményezték.