Danó Anna;

járvány;Nemzeti Népegészségügyi Központ;Ócsai Lajos;gyermekbénulás;

2022-08-18 06:00:00

Amíg a védőoltási fegyelem fennmarad, nincs komoly veszélye egy gyermekbénulás járvány megjelenésének Magyarországon

Ezt a betegséget az 50-es évek végétől hatékony védőoltási programmal sikerült világszerte megfékezni.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) egyelőre nem aggódik a polióvírus európai felbukkanása miatt – derült ki a hivatal lapunknak adott válaszából. Az NKK szerint ugyanis az előzetes vizsgálatok alapján semmi nem utal poliovírus jelenlétére a hazai szennyvizekben. A hivatal – mint írták – már megkezdte annak a módszernek a fejlesztését, amely alkalmas a gyermekbénulást okozó vírus kimutatására. Arra a kérdésünkre, hogy ha csak most készül az ellenőrző rendszer fejlesztése poliovírusra, akkor honnan tudják, hogy semmi sem utal a jelenlétére, azt válaszolták: a módszerfejlesztés részeként valós szennyvíz mintákat is vizsgáltak. Ennek eredménye poliovírus jelenlétére pedig minden esetben negatív lett.

Azt követően érdeklődtünk a hazai járványügyi hivataltól, hogy kiderült Londonban és New York-ban is ismét kimutatták a kórokozót. Mindkét ország évtizedek óta szinte poliomentes volt. Ám idén júniusban London több városrészében is felfedezték a vírus nyomait a szennyvízben. 2022 februárja óta 116 esetben mutatták ki a 2-es típusú poliovírus mintáit. Az amerikai hír pedig arról szólt, hogy egy be nem oltott fiatal felnőtt fertőződött meg New York egyik külvárosában a vírussal, s ő le is bénult. Esete azért is különleges, mert nem jár külföldön, így nem lehetséges, hogy ott fertőződött meg. Az amerikai járványügyi hatóság (CDC) szerint 1979 óta ez csak a második olyan eset, amikor a gyermekbénulás helyileg terjedt az Egyesült Államokban.

A járványos gyermekbénulást okozó poliovírust a tünetmentes fertőzöttek vagy a már megbetegedettek is terjesztik. A kórokozó széklettel szennyezett tárgyakkal (étellel, itallal) is átvihető egyik emberről a másikra, a vírusnak be kell kerülnie az emésztőszervrendszerbe ahhoz, hogy megbetegedést okozzon. A fertőzések 95 százaléka tünetmentes. A fertőzöttek néhány százalékában láz, fejfájás, hányás majd 2-3 napos láztalanság után ismét jelentkezik a láz, aluszékonyság vagy nyugtalanság Ezt követően izomgyengeség és izomfájdalmak jelzik a bénulásos folyamat kezdetét. A betegség a tünetes gyermekek 2-5 százalékában, a felnőttek 15-30 százalékában halálos kimenetelű.

Ezt a betegséget az 50-es évek végétől hatékony védőoltási programmal sikerült világszerte megfékezni: 1988-ban még 350 000 eset fordult elő, 2008-ban már csak 1659-et jelentettek, főként Ázsiából és Afrikából. A WHO (Egészségügyi Világszervezet) regionális bizottsága 2002. június 21-én hivatalosan elismerte Európa polio-mentességét.

Magyarországon a múlt században több ilyen járvány is volt, 1957-ben még 2334-en fertőződtek meg, akik közül 143 beteg meg is halt. Legnagyobb számban a legkisebb gyerekeket érte el a kór. Sok szülő napok vagy órák alatt vesztette el a gyermekét. A betegek egy része maradandó egészségkárosodás nélkül meggyógyult, más részük hosszú évek alatt, kemény rehabilitációs folyamatban küzdötte le a fertőzés következményeit. Nem kevesen kisebb vagy nagyobb mértékben egész életükre megbénultak. A legbalszerencsésebbek vastüdőbe kényszerültek miután a légzőszerveik megbénultak.

Lapunknak Ócsai Lajos, az egykori ÁNTSZ járványügyi osztályának vezetője elmondta: a hazai lakosság védett a járványos gyermekbénulás ellen, utoljára 1969-ben fordult elő vad poliovírus okozta megbetegedés. Magyarországon ez a vakcina a gyermekkori kötelező oltások közé tartozik. A rendszeres védőoltást 1959-ben vezették be Sabin-csepp formájában. 2002 óta elölt vírust tartalmazó oltóanyaggal oltják a csecsemőket. A 2005 után születettek egyetlen szúrással kapják meg a tetanusz-, a diftéria-, a szamárköhögés-, az haemophilus influenzae b-, valamint a polio-fertőzés elleni oltóanyagot 2 ,3, 4 és 18 hónapos korukban. Akik pedig olyan országokba utaznak, ahol még jelen van a vírus, őket újraoltják. A szakember hozzátette: amíg a jelenlegi védőoltási fegyelem fennmarad, addig nincs komoly veszélye annak, hogy egy újabb gyermekbénulás járvány jelenjen meg nálunk. A vírus akkor jelent veszélyt, ha olyan közösségbe hurcolják be és kezdhet el szaporodni, amely tagjai nem oltottak. Ócsai Lajos jelezte: például a szomszédos Ukrajnában sem annyira erős a védőoltási fegyelem. Ez is indokolhatja, hogy erősen őrizzük a magunkét.