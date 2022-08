Muhari Judit;

abortusz;alkotmányos jog;önrendelkezési jog;

2022-08-21 08:00:00

Államosított erőszak nők ellen: nem abortuszpártiak, hanem döntéspártiak vannak

Az abortuszt tiltó rendszer súlyos, tartós és hosszú távú erőszakot követ el a nők ellen. A magukat életvédőnek nevező politikusokat, aktivistákat rendszerint csak a magzat érdekli, a megszületett gyerekekért ritkán állnak ki. Valójában nem az élet védelméért, hanem a nők kontrollálásáért, reprodukciós jogaik korlátozásáért harcolnak. Egyebek mellett erről beszélt a világban és az itthon is tapasztalható abortuszellenességgel összefüggésben Les Krisztina, a Patent Egyesület munkatársa és Szél Dávid pszichológus. Szerintük az abortusz csökkentésének módja nem a tiltás, hanem a szexuális életre felkészítés és a gyerekneveléshez köthető területek fejlesztése.

Az Egyesült Államok nemrég megszüntette az abortuszhoz való alkotmányos jogot, és a tagállamok döntésére bízta a szigorítást. Azok nagy része azonnal korlátozta a művi ter­hes­ség­megszakításokat. Lengyelországban két éve gyakorlatilag teljes abortusztilalmat vezettek be. Írországban is szigorítottak, a terhességmegszakítás csak akkor engedélyezhető, ha a magzat kihordása veszélyt jelent az anya életére. Nemi erőszak vagy súlyosan beteg magzat esetén nincs rá lehetőség.

Gyerek: menő és jövő

Itthon egyelőre nincs szigorítás, bár a kommunikáció kétértelmű. Az Alaptörvény szerint a magzat életét a fogantatástól kezdve védelem illeti meg. Orbán Viktor miniszterelnök néhány hónapja arról beszélt, hogy „semmi nem számít, csak hogy van-e gyerek, meg hogy mennyi van. Nem érdekes, hogy mekkora a ház, hogy mekkora az autó. Semmi. Egészséges-e, megvan-e. És minél több, annál jobb. Nincs gyerek, nincs jövő.” Kövér László, az Országgyűlés fideszes elnöke pedig egy bölcsődeavatáson elmélkedett arról, hogy „egy nemzet életereje a demog­ráfiai mutatóiban tükröződik a leg­élesebben. A demográfia becsaphatatlan, szigorú, de igazságos tudomány, amely nem fogad el mentőkörülményeket, történelmi magyarázatokat, ideológiai mellébeszéléseket, csak idősíkokat és tényszámokat ismer, az élet és a halál tényszámait.”

Les Krisztina, a Patent Egyesület szociális munkás, nőjogi aktivista munkatársa szerint az lenne a normális, ha ez a téma az adott nőre és azokra tartozna, akiket ő be akar avatni a döntésébe. „A ma­gukat életvédőnek nevező politikusok ritkán beszélnek arról, hogy Magyarországon áldatlan körülmények vannak egyes kórházakban, nem ritka a szülészeti erőszak és megalázás. Sok helyen nincs gyerekorvos, a fogyatékkal élő gyermekek szülei magukra maradnak, kevés a pedagógus, a gyermekvédelmi rendszerben dolgozó szakemberek kiégnek, olyan sok gyereket látnak el, miközben rendkívül alacsony a fizetésük. És a lista itt nem ér véget – tette hozzá. – Ha egy politikus valóban az életet védi, annak a megszületett gyereknek a sorsa is fontos. Egyelőre ez kevésbé látszik.” Mindezek ellenére vitathatatlan, hogy csökken az abortuszok száma, legalábbis ezt mutatják a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai.

Les Krisztina szerint viszont ez csak a látszat. Csökkenő tendenciát mutat ugyan a regisztrált terhességmegszakítások száma, de ennek nem csak örömteli okai vannak. Egyre többen választanak a hazainál jobb, biztonságosabb körülményeket biztosító külföldi kórházat, és a rajtuk elvégzett beavatkozás nem kerül be a hazai regisztrációba. Látható, és a demográfusok által alátámasztott tendencia az is, hogy kitolódik a gyermekvállalás időszaka, egyre idősebb korban szülik meg első gyermeküket a nők, akik erős egzisztenciát teremtenek maguknak, így akár egyedül is bevállalhatnak egy nem várt gyermekáldást. Az sem elhanyagolható, hogy a szülőképes korú nők létszáma évről évre csökken, 2020-ban 21 ezerrel lett kevesebb.

Megoldás Nyugatról

Tévhit – mondta az aktivista –, hogy az abortusz szigorításával nő a gyermekvállalási kedv, és javulnak a demog­ráfiai mutatók. Sőt, az abortuszhoz való korlátozott hozzáférés veszélybe sodorja a nőket. Akinek nincs rá lehetősége biztonságos keretek között, arra kényszerül, hogy alternatív megoldásokat keressen. A szerencsésebbek egy másik országban fizetnek a beavatkozásért, rosszabb esetben valamilyen egészséget, sőt életet veszélyeztető beavatkozás mellett döntenek. A megoldás szerinte sokkal inkább az olcsó és jó minőségű fogamzásgátló szerekhez való széles körű hozzáférés, az iskolai felvilágosítás lenne, és a gyerekek megtanítása az egyenlőségen alapuló párkapcsolatra, és közben fejleszteni kellene a gyerekneveléshez köthető területeket is. Fontos lenne, hogy minden nő a lakóhelyéhez közel, felesleges emberek bevonása nélkül, biztonságos körülmények között férhessen hozzá a terhességmegszakításhoz.

A gyógyszeres abortusz is elvárás lenne: ez egy olyan módszer, amelyet sok nyugat-európai országban széleskörűen használnak a nők, és biztonságosan megszakíthatják vele terhességüket akár a saját otthonukban is. „Magyarországon erre nincs lehetőség, a nyugat-európai országokban igen. Itthon nagyon drágák a fogamzásgátló eszközök, és nincs szexuális felvilágosítás sem. Gondoljunk csak egy vidéki iskolára, ahol több korosztály összevontan tanul. Egy ilyen helyzetben lehetetlen a szexről, a nemiséggel kapcsolatos témákról beszélni. De nem kell csak kistelepülésekre gondolni, a nagyvárosokban sem mindig tudják a fiatalok, hogyan lehet hatékonyan védekezni – vetette föl Les Krisztina.

– A lányokat nem tanítják meg a testük működésére, fogalmuk sincs, mi az ovuláció. Arra pedig egyáltalán nem fektet hangsúlyt az oktatás, hogy a fogamzásgátlás közös felelősség. A lányok, nők többségében magukra maradnak a problémával, ez az ő felelősségük lesz. De ne feledkezzünk el azokról a nőkről sem, akik bántalmazó párkapcsolatban élnek. Azt azért tudni lehet, hogy a bántalmazás egyik eszköze a reprodukciós erőszak. Van, akit a magzat kihordására kényszerítenek, másokat az abortuszra, de az sem ritka, hogy a férfi tiltja meg a fogamzásgátló használatát.” A nőjogi aktivista jó példaként Hollandiát említette, ahol a nálunk hiányzó feltételek adottak, és az eredmény magáért beszél. Évek óta nagyon kevesen választják az abortuszt. Idehaza négy esetben engedélyezik a beavatkozást: bűncselekmény, életveszély, élettel össze nem egyeztethető magzati betegség vagy a terhes nő válsághelyzete miatt. Legtöbben ez utóbbira hivatkozva kérnek beavatkozást. A Patent Egyesülethez befutó jelzések szerint nem éppen támogató közeg vár a nőkre.

„A 12. hétig van lehetősége terhességmegszakításra. A nőgyógyász igazolásával a családvédelmi szolgálatnál kell jelentkezni, ahol két konzultáció következik, leg­alább három nap köztes idővel. Az első találkozó a törvényben előírtak szerint a magzat megtartására irányul. Egyre több nő panaszkodik arra, hogy nem vagy csak sokára kap időpontot, esetleg hiába hívogatja a szolgálatot. Az első alkalommal nem írják be a következő találkozó idejét, újra telefonálni kell. Közben telnek a napok, hetek, a terhes nő meg kifut az időből. Ez egy egészen sajátos, ellehetetlenítő módszer” – fogalmazott. Akinek mégis sikerül az összes procedúrát végig­járnia, annak nyolc napja van arra, hogy megjelenjen a kórházban, ahol altatásban végzik a rövid beavat­kozást.

Szabad a szex, akad a szó

„Nem abortuszpártiak, hanem döntéspártiak vannak” – erről már Szél Dávid pszichológus az Apapara című blog szerzője beszélt. Szerinte sem előremutató a tiltás, sokkal inkább a tájékoztatás, a tudatosítás és a mindenki számára elérhető fogamzásgátlás hozhat eredményt az abortuszszám csökkentésében. Úgy véli, még a legtájékozottabb és legtudatosabb nő is lehet akaratán kívül várandós.

„Ekkor még mindig dönthet úgy, hogy megtartja a gyereket, így a nem kívánt terhességből kívánt, tervezett várandósság és kívánt, tervezett gyerek lesz. Ha viszont úgy dönt, hogy nem szeretné megtartani a magzatot, de meg kell, mert abortusztilalom van, akkor az abortuszt tiltó rendszer erőszakot követ el vele szemben. Ehhez a súlyos, tartós és hosszú távú következményekkel járó erőszakhoz pedig senkinek sincs joga – fogalmazott, hozzátéve: nem tud olyan embert elképzelni, aki jókedvében dönt az abortusz mellett. – Lehet, hogy mások szemében rosszul dönt, amikor nem tartja meg a gyerekét, de ez akkor is az élete, az ő teste. Az orvosoknak és a politikának sem szabad beleszólnia, ugyanakkor a felvilágosítás, az edukáció, a fogamzásgátlás széles körű hozzáférésének biztosítása viszont az ő dolguk lenne.”

Ehelyett a fogamzásgátlás pénzkérdés lett, és gyenge lábakon áll a szexuális nevelés is, a társadalomban, a politikában ellentmondásos és prűd szemlélet uralkodik – véli a pszichológus. Sőt, komoly politikai döntés nyomán a felvilágosítás leginkább a szülők feladata és joga lett. Azoké a szülőké, akiknek többsége nem nagyon tudja, hogyan is kell erről beszélni. A helyzetet elég tragikusnak látja Szél Dávid. Példaként említette, hogy egy társaságban nem feltétlenül pozitívan beszélnek arról a lányról, aki elővigyázatosságból óvszert hord magánál. Ám, ha ugyanez a fiatal 16 éves korától hormongyógyszert szed, az rendben van. A törvény szerint élhet szexuális életet egy 12 éves gyerek, de felvilágosítást nem kaphat, fogamzásgátló eszközhöz nem fér hozzá, és szexshopba még évekig nem mehet be.

„És akkor még nem beszéltünk a vallásról. A legtöbb egyház tanítása szerint házasság előtt nem lehet szexelni, de kihez forduljon az a fiatal, aki mégis megtette és teherbe esett? Nem biztos, hogy a szüleinek képes lesz beszélni róla. Ilyen közegben az sem biztos, hogy egy lány tisztában van azzal, hogy a terhesség 12. hetéig lépni kell. Sok-sok feltétel hiányzik tehát a tudatos nemi élethez. Az abortusz rossz, de bizonyos helyzetekben szükségszerű, ez aligha vitatható. Ezért sem lehet ítélkezni egy abortusz mellett döntő nő felett, épp elég nehéz neki egyébként is.”