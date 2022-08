Ungár Tamás írása a Népszavának;

2022-08-18 18:48:00

Egy férfi szemetet égetett, lángba borította a Mecseket

A tűz rendkívül gyorsan terjedt, mivel a városban hónapok óta nem volt csapadék, és a fák alatti fű és a bozótos szinte mindenütt teljesen kiszáradt.

Csütörtök délután három óra után kigyulladt Pécs észak-északnyugati (patacsi és ürögi) városrészében a Mecsek. A tűz rendkívül gyorsan terjedt, mivel a városban hónapok óta nem volt csapadék, és a fák alatti fű és a bozótos szinte mindenütt teljesen kiszáradt. A lángok által leginkább veszélyeztetett, kéthektáros területen több lakó- és hétvégi ház leégett vagy lakhatatlanná vált, tudtuk meg a tűz által sújtott városrészből kimenekülő ingatlantulajdonosoktól. Egyik ottélő 8, a másik 14 súlyosan megrongálódott házról tudott.

A megyei katasztrófavédelem szóvivője, Horváth Nikolett Csilla megerősítette, hogy akár tíz épületnél is több lángra kaphatott, a kárt azonban csak a tűz eloltását követően lehet pontosan megállapítani.

A szóvivő kérdésünkre válaszolva elmondta, hogy személyi sérülésről nem tudnak. A katasztrófavédők Baranya valamennyi tűzoltóautóját a helyszínre küldték, emellett jöttek még egységek Kaposvárról és Paksról is, és a pécsi közparkokat öntöző autók és kezelőik is részt vettek a tűz megfékezésében. Így mintegy 25-30 autó kapaszkodott fel a meredek, keskeny utakon, és másfélszázan küzdöttek a lángokkal. A tűzoltókat fokozott óvatosságra késztették a házakban tartott és a tűztől felforrósodott gázpalackok, amelyek közül három fel is robbant. Este hat órára a tüzet sikerült lokalizálni, a lángok már sem a város, sem az erdő irányába nem terjedtek tovább.

Ezt nem cáfolta a megyei rendőr-főkapitányság sajtóreferense, Csetényi Éva, aki elmondta, hogy ismeretlen tettes ellen gondatlanságból elkövetett közveszélyokozás miatt indult vizsgálat, és valóban elő akartak állítani egy férfit az ügyben, ám erre azért nem kerülhetett sor, mert az illetőt füstmérgezés tüneteivel kórházba szállították.