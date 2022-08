R. Hahn Veronika (London);

Nagy-Britannia;toryk;pártválasztás;kampány;

2022-08-18 21:38:00

„A világ legnagyobb lustái” – Kitört a botrány, kiderült, hogy a leendő brit miniszterelnök mélyen lenézi a saját országa lakóit

Liz Truss külügyminiszter népszerűsége annak ellenére töretlen, hogy egy kiszivárgott felvétel szerint megsemmisítő a véleménye a britek munkamoráljáról.

A Sky News csütörtök reggel közzétett felmérése szerint bizonyos, hogy Liz Truss döntő fölénnyel nyeri meg a vezetőválasztási versengést, így szeptember 6-tól ő lesz a szigetország harmadik női miniszterelnöke. A hírcsatorna által rendelt YouGov-elemzés a még határozatlan tory szavazatok levonása után arra jutott, hogy a mintegy 160 ezres konzervatív párttagság 66 százaléka támogatja Trusst és 34 százaléka Rishi Sunak volt pénzügyminisztert. A kettejük közötti különbség csak minimálisan csökkent az ugyanezen közvélemény-kutatók által két hete megsaccolt 38 százalékos vezetéshez képest. A párttagság 57 százaléka már leadta a voksát. Közöttük 68 százalék a külügyminisztert és 31 százalék a volt pénzügyminisztert preferálók aránya.

A friss felmérés pikantériája, hogy kitér Boris Johnson megítélésére is. Bármily hihetetlen is a tavaly november végén kirobbant partygate-tel kezdődött és július 7-i lemondásával végződött botránysorozat fényében, az ügyvezető kormányfő változatlanul kedvelt a tagság körében, sőt, ha versenyben lenne, mindkét riválisát kényelmesen le tudná győzni. A megkérdezettek 55 százaléka gondolja úgy, hogy helytelen volt kikényszeríteni Boris Johnson lemondását. Többségük továbbra is meg van győződve arról, hogy ő lenne a legjobb kormányfő, aki egyben az ellenzék vezérét, Sir Keir Starmert is meg tudná verni egy esetleges választáson.

Ha a tory szimpatizánsoknak nem is feltétlenül a The Guardian a kedvenc napilapjuk, aligha kerülhette el figyelmüket a baloldali orgánumban az elmúlt napokban megjelent, egy kiszivárogtatáson alapuló cikk, mely Liz Trusst meglehetősen rossz fényben tüntette fel. A cikk alapját képező videofelvétel 2017-ben, a Brexit-népszavazás után készült a pénzügyminisztériumban, ahol a politikus akkoriban a második legfontosabb pozíciót töltötte be. Liz Truss, aki eredendően ellenezte az EU-ból való kilépést, lesújtó véleményt nyilvánított ki a britek munkájáról, mondván, nem rendelkeznek külföldi versenytársaikhoz méltó tudással. A belső használatra szánt beszélgetésben a pénzügyminiszter első helyettese kifejti, hogy semmilyen jelét nem látja a munkamorál javítására tett erőfeszítéseknek, amelyek elősegíthetnék a szigetország gazdaságának felvirágoztatását. Különösen a 2019-es választásra a Munkáspárttól a Konzervatívokhoz átállt közép- és észak-angliai szavazókat sértheti az állítás, hogy a londoni munkaerő gondolkodásmódja és hozzáállása nagyon különböző az ország többi részében élő lustáktól.

A felvételt nem lehet másképp értékelni, mint hogy a röviddel a referendum után nyíltan és őszintén fogalmazó Truss gúnyt űzött azokból a kilépéspártiakból, akik mindenért Európát, az onnan érkező munkavállalókat teszik felelőssé. Biztosan nem egy elhamarkodott meglátásról volt szó, hiszen a politikus asszony a beszélgetés során emlékeztet az évekkel korábban megjelent Britannia Unchained című könyvhöz készült tanulmányára, amelyben a brit dolgozókat a „világ legnagyobb lustáinak” minősíti. Amikor e kifejezett sértésről Liz Trusst nemrég, a kampány első tévévitájában faggatta a műsorvezető, a pálfordulásairól elhíresült képviselő társ-szerzőjét, Dominic Raab jelenlegi miniszterelnök-helyettest hibáztatta, hozzátéve, hogy utóbbi Rishi Sunakot támogatja. Az igazságügyminiszteri posztot is betöltő Raab később közölte, hogy a több jelenlegi miniszter együttműködéséből származó kötetért kollektív felelősséget vállaltak, és Liz dolga megmagyarázni, miért változtatta meg az álláspontját. A Guardian-cikk megjelenése után az éppen Skóciában korteskedő Liz Truss annyit felvállalt korábbi kiszólásából, hogy az országnak nagyobb termelékenységre és gazdasági növekedésre van szüksége, amin sokat lendítene például a whisky-iparba és az Északi-tenger felé irányuló befektetések növelése.