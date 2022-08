nepszava.hu;

augusztus 20.;tűzijáték;időjárás;

2022-08-20 08:28:00

Kora délután várható döntés, hogy megtartják-e este a tűzijátékot

Az előrejelzés szerint több zivatar is eléri szombaton a fővárost.

„Ma reggel 7 órakor megkezdte működését az augusztus 20-ai nemzeti ünnep biztonságos lebonyolításáért felelős operatív törzs, mely figyelemmel kíséri az időjárási helyzet alakulását és amennyiben szükséges, dönt a szabadtéri rendezvények biztonságos megtartásához szükséges lépések megtételéről” - közölte Facebook-oldalán a nemzetközi kommunikációért felelős államtitkár.

Kovács Zoltán emlékeztetett, a 8 órakor kezdődő állami díszünnepséget és a tisztavatást az eredeti terveknek megfelelően megtartják. A 9 órára tervezett légi parádé a várhatóan kedvezőtlen és bizonytalan időjárási körülmények miatt a Magyar Honvédség szakértőinek döntése értelmében elmarad.

Az államtitkár nyomatékosította, ha bármilyen változás áll be a programokban, akkor azonnal tájékoztatják a közvéleményt. Egyúttal mindenkit arra kért, hogy mielőtt útnak indulna, részletesen tájékozódjon a rendelkezésre álló aktuális információkról a Szent István napi programsorozat applikációján, honlapján és a média híradásain keresztül.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a fővárosban erősen felhős vagy borult égkép lesz a jellemző a nemzeti ünnepen. Több hullámban, illetve több alkalommal is záporok, zivatarok érhetik el a fővárost, illetve annak tágabb környezetét, amelyeket változó intenzitású eső vált. A csapadékos periódusok között rövidebb-hosszabb szünetekre is számítani lehet. A zivatarok jellemző kísérőjelensége a felhőszakadás lehet. Az északi, északnyugati szél megélénkül, a zivatarokat átmenetileg erős vagy viharos széllökések is kísérhetik.