2022-08-20 14:31:00

Mégsem repül Oroszországba a Wizz Air

Egyelőre jegeli a Moszkvából az Egyesült Arab Emírségekbeli Abu Dzabiba tartó járatok újraindításának tervét, mivel rengeteg kritika érte a légitársaságot ezen döntés miatt - írja a Reuters.

A Wizz Air pénteki közleményében csupán az ellátási láncokban tapasztalható zavarokra hivatkozik - s nem tesz említést azokban a közösségi médiában megjelent negatív visszhangokról, melyek közt volt a fapados cég bojkottjára való felszólítás is. A Twitteren azt közölték, hogy a járatot Abu-Dhabiban működő vállalata fogja üzemeltetni, mely az Egyesült Arab Emírségekben bejegyzett, az öböl menti állam szabályai szerint működő cég. Oroszországba más egyesült arab emírségekbeli légitársaságok is közlekednek. A londoni tőzsdén jegyzett Wizz Air 49 százalékos részesedéssel rendelkezik a Wizz Air Abu Dzabiban, amelynek repülőgépei az európai légitársaság nevét és márkajelzését viselik. Az abu-dzabi állami vagyonalap, az ADQ 51 százalékos tulajdonosa.

Augusztusban jelentette be a Wizz Air, hogy októberben újraindulnak azon járatai Moszkva és Abu Dzabi közt, melyeket az ukrajnai invázió után függesztettek fel. A Wizz Air Nagy-Britanniában és Magyarországon is rendelkezik légitársasági működési engedéllyel. Az európai légitársaságok beszüntették Oroszországba tartó járataikat, az orosz légitársaságok pedig ki vannak tiltva az Európai Unió légteréből a nyugati szankciók részeként a konfliktus miatt, amelyet Moszkva „különleges katonai műveletnek” nevez. Az Egyesült Arab Emírségek nem vezetett be szankciókat Oroszországgal szemben, semleges álláspontot képvisel.