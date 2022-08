R. Hahn Veronika (London);

sztrájk;Egyesült Királyság;tömegközlekedés;

2022-08-22 17:01:00

Már a brit postások és jogászok is beszálltak a sztrájkhullámba

Hónapok óta tart a sztrájkhullám Egyesült Királyságban, ami mindeddig legérezhetőbben az egész közösségi közlekedésben csapódott le.

Milliók életét nehezítette meg a múlt hét utolsó napjaiban, az iskolai szünet vége felé, de a turisztikai főidényben a teljes vasúti hálózat, a londoni metró és a buszok egymással egybeeső leállása, több órás forgalmi dugókat okozva az utcákon és országutakon, tetemes extra pénzkiadásra kényszerítve az autósokat, akik egy átlagos családi járgány feltöltésekor is több mint száz fontot (48 ezer forint) hagynak a benzinkutaknál. Az LBC Radio vasárnap délutáni adásában legalább öt percen át sorolta a műsorvezető, történetesen David Lammy, a Munkáspárt külügyi szakpolitikai, az Egyesült Királyság különböző részeire a következő napokban, hetekben, szakszervezeti akciók miatt váró kellemetlenségeket.

Az ellátást elvileg leginkább veszélyeztető munkastop már vasárnap elkezdődött és nyolc napig tart. A Unite unió által képviselt közel kétezer dolgozó "szabadságolta magát" az ország legnagyobb konténerkikötőjében, a kelet-angliai Felixstowe-ban. A suffolki "hajóállomás" utoljára 1989-ben nem üzemelt. Ezúttal darukezelők, gépészek és rakodómunkások döntő többsége szavazott arra, hogy sztrájkkal próbálja meg jobb belátásra bírni munkaadóját, a Port of Felixstowe-t, mely évente 2000 hajóról 4 millió tartályt, a teljes brit konténerkereskedelem 48 százalékát mozgatja. Az igazság az, hogy hasonlóan az elégedetlen vasúti dolgozókhoz, akik két év alatt 8 százalékos fizetésemelési ígéretet utasítottak vissza, a kikötői személyzetnek felajánlott, a dolgozó beosztásától függően 8,1-9,6 százalékra rúgó emelést és az ezt kiegészítő egyszeri 500 fontos fizetéskiegészítést után a munkavállalók java kitörő örömmel, két kézzel kapkodna. Elég, ha csak a vezető köztisztviselőnek nyújtott, az eredetileg célként kitűzött 2 százalékos inflációval azonos mértékű emelést említjük. A nagy-britanniai teherszállítás fedőszervezete, a Logistics UK igyekezett megnyugtatni a közvéleményt, hogy "nem kell masszív fennakadásoktól tartani, mert a Felixstowe-ban kezelt áruk nem azonnal kerülnek forgalomba, az ellátási láncban megfelelő tartalékok vannak, de pánikolni akkor sem kell, ha a sztrájk nyolc napnál tovább tart, mert rugalmas iparág lévén, akkor alternatív útvonalakban lehet majd gondolkodni". A Unite főtitkára emlékeztetett arra, hogy a "kikötőt üzemeltető CK Hutchison Holdings igazán gazdag, 2020-as adatok szerint részvényeseinek 99 millió font osztalékot fizetett ki, azaz dolgozóinak is adhat tisztességes béremelést".

A Royal Mail érdekvédelmi szervezete, a CWU, Communication Workers Union szerint "súlyosan megsértett" postások most péntektől kezdve számos, előre bejelentett napon nem kézbesítenek leveleket és csomagokat, miután a szervezet tagság 97 százaléka, 115 ezren mondtak nemet a 3 százalékos fizetésjavításra. "Szerencsére" nem is nagyon lenne mit kivinniük az irodákba, üzletekbe és otthonokba, mert pénteken, párhuzamosan a mindezt felvevő Post Office postahivatalok dolgozói is "leteszik a lantot".

Hétfőn az is kiderült, hogy a Criminal Bar Association (CBA) által képviselt angliai, illetve walesi jogászok (ügyészek és ügyvédek) szeptember 5-től "meghatározatlan időre" sztrájkra lépnek, csatlakozva a korábban említetteken kívül a hasonló lépést fontolgató iskolai és egyetemi tanárokhoz, valamint a köztisztviselőkhöz. A CBA számítása szerint 2006 óta reálértéken számítva 28 százalékkal csökkent az ügyészek-ügyvédek fizetése, a kormány pedig nem hajlandó az érdemi bértárgyalásra, melynek középpontjában az áll, hogy a szeptember végétől esedékes 15 százalékos, évi extra 7000 fontot jelentő emelés nem vonatkozik a már folyó ügyekre. Az Igazságügyi Minisztérium információi szerint már eddig is 6235 bírósági ügy, ebből 1415 tárgyalás szenved késedelmet.

Az elmúlt hetek tapasztalatai igazolták, hogy egyetlen más érdekképviselet sem képes hasonló hatékonysággal védeni a dolgozókat, mint az elismert szakszervezetek. Az is világos, hogy a tory pártvezetői egyben kormányfői tisztség mindkét várományosa, Liz Truss és Rishi Sunak is kész betiltani a közszolgáltatásokat érintő sztrájkokat.