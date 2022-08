Ukrajnát vádolják az orosz főideológus lányának halálával az orosz hatóságok

nepszava.hu;

2022-08-22 20:18:00

Számtalan spekuláció látott napvilágot, ki és miért követhette el a támadást.

Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) hétfői közlése szerint az ukrán titkosszolgálatok állnak Darja Dugina meggyilkolása mögött - írja a Reuters.

Mint korábban beszámoltunk, Alekszandr Dugin ideológus lánya szombat este halt meg, amikor felrobbant egy autójára szerelt pokolgép. Dugina ismert szereplője volt a Kreml propagandájának: rendszeresen szerepelt az állami televízióban, határozottan támogatta Ukrajna lerohanását, melyet Moszkva hivatalosan „különleges katonai műveletnek” nevez. Édesapja a 60 éves Alekszandr Dugin régóta szorgalmazza az orosz nyelvű területek erőszakos egyesítését egy nagy orosz birodalomba. A merényletet követően hétfőn szólalt meg először. Azt mondta, Ukrajna a saját szeme láttára kegyetlenül meggyilkolta Darját. „Szívünk nem egyszerűen bosszúra vagy megtorlásra szomjazik. Nekünk csak a győzelemre van szükségünk. Ennek oltárán áldozta fel lányom az életét. Mindenképpen győznünk kell” - fogalmazott az ideológus.

Az FSZB közlése szerint a támadást egy 1979-es születésű ukrán nő követte el, akinek arcképét országszerte közzétették a médiában, személyes adatai is megjelentek egyes orosz oldalakon. Emellett azzal vádolják, hogy annak az Azov-ezrednek a tagja, melyet Oroszország terrorista egységként tartanak számon. Ugyanakkor az alakulat a Telegramon azt állította, az FSZB által megnevezett nő soha nem volt az egység tagja, és hazugsággal vádolta meg Oroszországot.

A hatóságok azt gyanítják, a gyilkossággal gyanúsított nő és tizenéves lánya júliusban érkezett Oroszországba. Egy hónapot töltöttek a támadás elkészületeivel, miközben abban a házban béreltek lakást, ahol Dugina lakott. Állítólag három rendszámtáblával kémkedett leendő áldozata után, hogy így kerülje el a lebukást. A gyilkosságot követően pedig Észtországba menekült.

Az orosz bűnüldöző szervek már körözést adtak ki ellene, s kérték kiadását Tallintól - amit szinte kizárt, hogy teljesítenek. Az észt belügyminisztérium azt közölte, „csak a törvény által előírt esetekben" oszthatnak meg információkat az Észtországba belépő és onnan távozó személyekről”, az FSZB kérése pedig nem felel meg ezen jogszabályi kritériumoknak. Az ország rendőrsége szerint nem érkezett hivatalos orosz megkeresés az ügyben.

Közben megszólalt Vlagyimir Putyin is. Az orosz elnök igaz hazafinak nevezte Duginát, meggyilkolását pedig „gonosznak és kegyetlennek” titulálta. A Russia Today nevű Kreml-propagandafelület első embere pedig arra tett célzásokat, hogy esetlegesen orosz ügynökök kereshetik a nőt Észtországban. Dugina emlékére kedden tartanak megemlékezést a moszkvai tévészékházban.

Néhány orosz ellenzéki ugyanakkor szkeptikus, amiért az FSZB ilyen gyorsan megtalálta az elkövetőket. Ilja Ponomarjov - egy volt orosz törvényhozó, aki később a rendszer ellenfele lett, s a Krím 2014-es annektálásakor elhagyta az országot - egy vasárnap esi tévéműsorban azt mondta, hogy a Nemzeti Köztársasági Hadsereg nevű, eddig ismeretlen orosz fegyveres csoport felelős Dugina meggyilkolásáért. Állításának valóságtartalmáról nem lehet objektíven meggyőződni. A politikus mindezt egy olyan kiáltványra hivatkozva közölte, melyet elmondása szerint a már említett csoport juttatott el hozzá. Ebben az áll, hogy a mozgalom elkötelezett Putyin megbuktatása, s egy új Oroszország felépítése mellett.

Ez persze csak tovább duzzasztja azon elméletek hosszú listáját, mely a merénylet okait firtatja. Egyesek szerint nem is ő, hanem apja volt a célpont, aki csak az utolsó pillanatban döntött úgy, hogy nem azzal az autóval megy, amire a pokolgép volt felszerelve.

Az ukrán elnök főtanácsadója szerint az orosz titkosszolgálatok közti rivalizálás áll a háttérben. „Minden olyan kísérlet értelmetlen, mely Ukrajnát hibáztatja azért, mert Moszkva külvárosában felrobbant egy autó” - írta Mihajlo Podoljak Twitter-oldalán.

I know that hallucinogens lead to a loss with reality. But representatives of ???????? should understand: the world sees war live, as well as their crimes. So, an attempts to blame ???????? for terrorist attacks at ZNPP, in Olenivka or for car explosion in the Moscow suburbs are useless...