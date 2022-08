Vas András;

OMSZ;

2022-08-23 19:03:00

Vihart hoztak a menesztések

A kormányinfóból értesült az állítólagos kompetenciahiányáról – ezt mondta a meteorológiai szolgálat eltávolított elnökhelyettese. A szervezet politikai nyomásgyakorlást emleget, a kormány pedig szakmai problémákat, és nem vonja vissza döntését.

- Nem is az utolsó, hanem az utolsó utáni csepp volt a pohárban – kommentálta Palkovics László, az Országos Meteorológiai Szolgálat felett irányítási jogot gyakorló technológiai és ipari miniszter döntését Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a keddi kormányinfón. Mint arról lapunk is beszámolt, Palkovics hétfőn felmentette a szolgálat elnökét, Radics Kornéliát, valamint Horváth Gyulát, a szolgálat szakmai elnökhelyettesét. Gulyás állította, az OMSZ vezetőinek menesztésére a tűzijátékkal kapcsolatos téves előrejelzés nélkül is sor került volna, ugyanis más problémák is voltak a szervezet vezetésével.

– A felmentés Palkovics határköre, de a kormány teljesen egyetértett a miniszter döntésével, ugyanis a szolgálat vezetőinél korábban is látszódtak különféle kompetenciahiányok – fogalmazott. Ehhez képest Horváth Gyulát példaértékű szakmai tevékenységéért 2020 októberében Magyar Arany Érdemkereszttel tüntette ki Áder János akkori államfő, míg Orbán Viktor két éve, a szervezet 150. születésnapján nemzetközi összehasonlításban is kiemelkedő színvonalúnak titulálta az OMSZ-t.

A miniszter úgy fogalmazott: azzal a kormány is egyetért, hogy a tévedés lehetősége benne van a tudomány munkájában, ám szerinte a téves meteorológiai előrejelzés kudarc, máskülönben az OMSZ nem kért volna elnézést a hibáikért. Arról, hogy kik lesznek az OMSZ új vezetői, s hogy ők miért nincsenek még kinevezve, ha a kormány már régebb óta tervezte a vezetőcserét, Gulyás nem tudott választ adni, mint mondta, erről Palkovics László tud felvilágosítást adni.

„Az Operatív Törzzsel folytatott kapcsolattartási folyamat során olyan elvárások és nyomásgyakorlás merült fel augusztus 19-től kezdve a tűzijáték lefújásának pillanatáig, ami nagy mértékben rátelepedett előrejelzéseink kiadására, kommunikációjára és teljes mértékben figyelmen kívül hagyta a meteorológiai előrejelzésekben rejlő, tudományosan is elfogadott bizonytalanságot. Határozott álláspontunk, hogy az OMSZ kollégái a jelentős döntéshozói nyomásgyakorlás ellenére is tudásuk legjavát nyújtották és semmiféle vélt vagy valós káreseményért nem felelősek” – írták az OMSZ dolgozói keddi, még a kormányinfó előtt kiadott állásfoglalásukban, melyet Szűcs Mihály nemzetközi elnökhelyettes és Papp Gabriella főosztályvezető mellett 14 osztályvezető írt alá. Az állásfoglalás kiemelte, a szolgálat nem politikai, hanem szakmai háttérintézmény, mely a 2006. augusztus 20-i tragikus kimenetelű ünnepi rendezvények óta minden évben részt vesz az ünnepségek biztonságos lebonyolításáért felelős Operatív Törzs munkájában. A tűzijáték időpontjára és helyszínére vonatkozó prognózisokat az idén is a legjobb szakmai tudásuk alapján készítették, a rendelkezésükre álló információk és adatok alapján támogatták a legjobb döntés meghozatalát – fogalmaztak..

Az OMSZ szakemberei kijelentették, méltatlannak tartják az augusztus 21. óta a kormánypárti sajtóban megjelent, több tárgyi csúsztatást és téves információt is tartalmazó, rosszhiszemű médiamegjelenéseket, ahogy azt is, hogy a döntéshozatallal kapcsolatos felelősséget kizárólag az OMSZ-re hárítják át. Ahogyan az Operatív Törzs kollektív felelőssége téves áthárításának tartják Radics Kornélia elnök és Horváth Gyula szakmai elnökhelyettes azonnali felmentését, mely elfogadhatatlan és alaptalan.

– Mindezek olyan politikai nyomásgyakorlást jelentenek az OMSZ-ben folyó több, mint 150 éves munkára nézve, hogy a továbbiakban nem tudjuk befolyásolásmentesen szakmai tudásunk javát nyújtani – állították az OMSZ munkatársai. Akik a szolgálat integritásának visszaállítása és szakmai függetlenségének megőrzése érdekében szükségesnek tartanák az Operatív Törzs augusztus 20-hoz köthető tevékenységének, döntéshozatalainak, kapcsolattartási módszereinek átvilágítását és az eredmények nyilvánosságra hozatalát egy független vizsgálóbizottság által, ahogyan az augusztus 20-i meteorológiai prognózisok szakmai kiértékelését és annak nyilvánossá tételét is, emellett a vizsgálat idejére a vezetők felmentésének visszavonását is kérték.

A kormányinfón Gulyás Gergely a politikai nyomásgyakorlásra úgy reagált, a saját értelmezésében ez nem igaz, és a kormányból senki sem akar tudós lenni.

Reagált ugyanakkor a Telexnek az egyik kirúgott főmeteorológus. Horváth Gyula jelezte, hogy három hetes szabadságon volt, nem is vett részt a tűzijáték előkészítésében, és a keddi kormányszóvivői tájékoztatóból értesült arról, hogy korábban is fennálló állítólagos „kompetenciahiányok” miatt menesztették őket. Hivatalos indoklás nem volt a felmentésről. „Huszonkét éve dolgozom a meteorológiai mérés-megfigyelés szolgálatában, a legjobb tudásom szerint. Fájt a döntés. De nem tudok tenni ellene, elfogadtam” – fogalmazott. Jelezte: semmi olyan információ nem jutott el hozzájuk, hogy a kormány elégedetlen lenne a meteorológiai szolgálat tevékenységével.