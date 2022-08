nepszava.hu;

Palkovics László;Országos Meteorológiai Szolgálat;

2022-08-26 12:46:00

Palkovics László a kirúgott meteorológiai vezetőkről: Úgy gondoltam, nem velük akarok együtt dolgozni

A miniszter nem indokolta meg, miért pont a lefújt tűzijáték után két nappal jutott erre az elhatározásra.

Nem a tűzijáték miatt menesztette az OMSZ-vezetőit – erről beszélt a technológiai és ipari miniszter a hvg.hu beszámolója szerint azt követően, hogy előadást tartott a Magyar Meteorológiai Társaság vándorgyűlésén.

Tüntetők is voltak a helyszínen, akik fújolással fogadták a kapun kilépő tárcavezetőt. Az épületben pedig arról beszélt, hogyan lehet fejleszteni a meteorológiai szakmát. Mivel megtapsolták mondandóját, ezért ő ezt támogatásnak értékelte. Az egyik momentumos parlamenti képviselő, Bedő Dávid arra kérdezett rá, hogy ha a miniszter előrejelzési hiba miatt kirúgta az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) két vezetőjét, akkor nem vonná-e felelősségre hibáik miatt Nagy Mártont, Matolcsy Györgyöt és Navracsics Tibort is. A momentumos tüntetők egy olyan köpönyeget adtak át neki, amire az ország legnagyobb baklövéseit írták fel. Palkovics azt mondta, ezek bonyolult döntések, és a kutatókat, az érintetteket kell róluk megkérdezni, ugyanúgy, ahogy az egyetemi átalakítás érintettjeit is.

Azt hangoztatta, ő mint munkáltató járt el, amikor kirúgta a meteorológiai szolgálat vezetőit. Válaszát alig lehetett hallani, mivel közben a tüntetők a Süss fel, nap! című dalt énekelték. A miniszter azt mondta, hogy az operatív törzs ugyanúgy felelős a tűzijáték lefújásáért, mint az OMSZ.