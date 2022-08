nepszava.hu;

riasztás;Országos Meteorológiai Szolgálat;tűzijáték;

2022-08-26 13:23:00

Zivatarok miatt riasztást adott ki szombatra, a tűzijáték napjára az Országos Meteorológiai Szolgálat

Kérdés, maradt-e még valakit, akit ki lehet rúgni, ha nem a politikai elvárásoknak megfelelően alakul az időjárás.

Szombaton napközben a péntekinél több várható zivatar, főként a Dunántúlon - olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat pénteken kiadott riasztásában.

Alacsonyabb valószínűséggel a középső és déli tájak környezetében is alkalmasak lehetnek a feltételek zivatarok kialakulásához. Az erősebb cellákat (amelyek főként a Dunántúlon lehetnek) felhőszakadás-szerű csapadék (>10-30 mm), viharos széllökés (60-75 km/h) és jégeső (ált. 1-2 cm átmérő) is kísérheti. A Dunántúlon várhatóan az éjszaka folyamán is aktív maradhat a légkör.

Az előrejelzés szerint szombaton több órára mindenütt kisüt a nap, de délután nyugat felől megnövekszik a fátyolfelhőzet, illetve elsősorban a Dunántúlon egyre nagyobb területen válik erőteljessé a gomolyfelhő-képződés. Kiemelten a Dunántúlon várható elszórtan nagyobb eséllyel zápor, zivatar, de a középső országrészben és a Duna-Tisza köze déli részén is kialakulhatnak kisebb valószínűség mellett ilyen csapadékgócok. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás, csak zivatarok környezetében fordulhatnak elő erős vagy viharos széllökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 36 fok között alakul, az Alföldön lesz a legmelegebb.