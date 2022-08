Marnitz István;

2022-08-26 19:13:00

Hiába tálalják Orbánék sikerként Paks 2 létesítési engedélyének kiadását, az előzetes biztonsági jelentést még nem fogadta el a hatóság

Bár a hazai hatóság váratlanul kiadta a - mai áron 5150 milliárdba kerülő - Paks 2-es fejlesztés fő, úgynevezett létesítési engedélyét, a leglényegesebb lépések további hozzájárulást igényelnek.

Váratlanul és csendben adta ki az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) csütörtökön a Paks 2-es fejlesztés legfontosabb hatósági hozzájárulásaként emlegetett, úgynevezett létesítési engedélyt. Ezzel az illetékes szerv látszólag „zöld” – jobban mondva inkább szabad - utat adott az orosz hátterű atomerőműépítési gigatervnek.

Valójában ugyanakkor a most kiadott irat szinte „üres”, hisz a hatóság a legfontosabb belső engedélyeket további feltételekhez köti – fogalmazott lapunk megkeresésére Perger András, a Greenpeace klíma- és energiakampányfelelőse.

A hatóság a javított előzetes biztonsági jelentés beadására nem adott határidőt, elbírálására saját magának 120 napos határidőt szabott. A most kiadott létesítési engedély nyomán így leginkább a munkagödör ásható ki, és az alaplemez vasalata alakítható ki. (A résfalazást korábban már engedélyezték.) Perger Andrást a kiadott engedély szerkezete komoly belső viharokra engedi következtetni.

(Az oroszok szemléletére jellemző, hogy a hadseregük által elfoglalt, ukrán, zaporizzsjai atomerőművet épp katonai szállásnak használják – fogalmazott.) Azt, hogy az Orbán-kormány Paks 2 mellett Paks 1 üzemidő-hosszabbításán is gondolkodik, „rossz viccnek” tartja, már csak azért is, mert a rekordalacsony Dunát a jelenlegi, 4 blokkból 2 is az előírt szint fölé melegítette. A jelenlegi klíma- és energiapiaci helyzetben a kormánynak egész más megoldásokon kellene gondolkodnia – tette hozzá.

Fél éve dúl a háború a szomszédunkban, a magyar kormány mégis úgy érzi, hogy az eddigieknél még szorosabbra kell fűzni a kapcsolatot Oroszországgal – fogalmaz közleményében a Greenpeace. Miközben az uniós tagországok szankciók sorát rendelik el Moszkva ellen, a hazai döntéshozók a paksi bővítéssel tovább fedezik Putyin Ukrajna elleni háborúját – teszik hozzá. Az energiaválságra nem jelent megoldást egy drága, évtizedeken át épülő, veszélyes eljárást alkalmazó atomerőmű – véli a környezetvédő szervezet, hitet téve a megújulók és az energiahatékonyság mellett.

A kormány az engedély kiadását az illetékes miniszter, Szijjártó Péter Facebook-posztja formájában nyugtázta. A külgazdasági és külügyi tárca vezetője üdvözölte a döntést. Szerinte az, hogy a több mint 400 ezer oldalas kérelmet magyar és nemzetközi szakemberek 2 éven át vizsgálták, azt bizonyítja, hogy az új blokkok „a legmagasabb szintű és legszigorúbb magyar, illetve nemzetközi követelményeknek is megfelelnek”. A tárcavezető szavai szerint a lépés nyomán az előkészítés után indulhat a tényleges építkezés. Az atomerőművel szerinte környezetvédő módon, hosszú távon biztosítják az energiaellátást és a rezsicsökkentés jegyében megvédik a magyarokat a nemzetközi energiapiac szélsőséges áringadozásaitól. Videójában változatlanul hitet tett a két tervezett blokk 2030-as átadása mellett.