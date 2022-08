nepszava.hu;

Zaporizzsja;atomerőmű;orosz-ukrán háború;Volodimir Zelenszkij;

2022-08-27 08:40:00

Működik a Zaporizzsja Atomerőmű, de az ukrán elnök szerint az oroszok sugárzással zsarolnak

Az ukrán elnök a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség mielőbbi missziójától várja, hogy véget érjen a nukleáris fenyegetettség.

Ukrajna tudósainak, az energiaipar szakemberenek most sikerült megvédeniük a Zaporizzsja Atomerőművet a legrosszabb forgatókönyvtől, a katasztrófától – hangoztatta péntek éjszakai videóbeszédében Volodimir Zelenszkij. Az ukrán elnök a honlapján közzétett felvételen utalt arra, hogy az orosz támadásoknak kitett nukleáris létesítményt csütörtökön egy időre lekapcsolták az országos hálózatról, mert a közelben keletkezett tüzek miatt megsérültek az elektromos vezetékek.

Mint mondta, jelenleg az üzem be van kapcsolva a hálózatba, áramot termel Ukrajnának, azonban a helyzet továbbra is nagyon kockázatos és veszélyes. Zelenszkij szerint az orosz provokáció folyamatos. Szerinte ezért is olyan fontos, hogy a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) missziója mielőbb megérkezzen, és segítse az atomerőmű folyamatos Ukrajna ellenőrzése alatt tartását.

Az ukrán államfő szerint elengedhetetlen, hogy az orosz csapatok kivonuljanak az üzemből, a környező területekről, és megszűnjön az erőmű vagy a hozzá kapcsolódó elektromos vezetékek ágyúzásának, az orosz terrornak, a sugárzással zsarolásnak a veszélye, amely immár – hangsúlyozta – nem csak Ukrajnát, hanem egész Európát fenyegeti.

Volodimir Zelenszkij azt is közölte, hogy bár szerinte Oroszország éhínséget is szeretett volna kirobbantani Ukrajnában, az sem sikerült, ugyanis egy hónap alatt immár egymillió tonna gabonát exportáltak Ukrajna tengerei kikötőiből. Adataik szerint a világ 15 országába már 44 ukrán élelmiszert szállító hajót küldtek ki, további 70 kérelmük van. Céljuk hogy havonta hárommilió tonna gabonát szállíthassanak elsősorban Afrikába, Ázsiába és Európába.