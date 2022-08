Juhász Dániel;

Nem tolonganak a nyugdíjas pedagógusok, hogy visszamenjenek tanítani, van, ahol a csoportbontást sem tudják megoldani a tanárhiány miatt

A PSZ és a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) közös sztrájkbizottsága legközelebb augusztus 30-án tárgyal a kormánnyal.

Összességében nem tolonganak a nyugdíjas pedagógusok, hogy visszamenjenek tanítani, de ez területenként változó, van, ahol a nyugdíjas kollégákkal valamelyest enyhíteni lehet a pedagógushiányt – nyilatkozta a Népszavának a Pedagógusok Szakszervezetének (PSZ) alelnöke, Gosztonyi Gábor a PSZ országos vezetőségi tanácskozása után. A kormány június végén könnyített a nyugdíjasok visszafoglalkoztatásán, szeptembertől, ha közalkalmazottként foglalkoztatják őket, fizetésük mellett a nyugdíjukat is megtarthatják (korábban utóbbiról le kellett mondaniuk, ha teljes állásban akartak tovább dolgozni). Gulyás Gergely miniszter szerint ez megoldás lehet a pedagógushiányra – annak ellenére is, hogy a módosított szabályozás egyelőre csak a most induló tanévre érvényes.

Gosztonyi Gábor lapunknak elmondta, a PSZ megyei vezetőitől érkezett visszajelzések alapján úgy látják, a nyugdíjas pedagógusok visszafoglalkoztatásával legfeljebb azokat lehet majd pótolni, akik az utóbbi hónapokban mondtak le közalkalmazotti jogviszonyukról, a mintegy 16 ezres pedagógushiányon ez az intézkedés nem segít.

– Sokan hagyták el a pályát a nyár folyamán is, van, aki nem sokkal a tanévkezdés előtt, múlt héten adta be a lemondását. Tudunk olyan iskoláról, ahol egyes csoportbontásokat már nem tudnak megcsinálni szeptembertől, és egyre több olyan intézmény is van, ahol nem szaktanár fogja tartani az adott szaktantárgyat – fogalmazott a PSZ alelnöke.

A nyugdíjas pedagógusokkal kapcsolatban azt mondta, a visszajelzések alapján néhány megyében – például Borsodban – többen is jelezték, hogy újból munkába állnának, még ha 70 évesek is elmúltak már. De tudnak egy 81 éves fizikatanárról is, aki 15-16 év kihagyás után újból megpróbálná a tanítást nyugdíj mellett. Gosztonyi hangsúlyozta: tiszteli idős kollégái elszántságát, ám attól tart, hogy újbóli munkába állásuk, különösen több mint egy évtized után, szakmai problémákat is felvethet. Ugyanakkor a többség, ha nyugdíj mellett is éreznek elhivatottságot a tanításhoz, Gosztonyi szerint megelégszik azzal, hogy óraadóként, heti 14 órában foglalkoztassák őket, ahogy erre eddig is volt lehetőség – így mentesülnek számos többletfeladat alól, nem oszthatják be őket például helyettesíteni, ügyelni, ebédeltetni, nem kell értekezleteken részt venniük.

A PSZ és a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) közös sztrájkbizottsága legközelebb augusztus 30-án tárgyal a kormánnyal, ha addigra sem kapnak elfogadható ajánlatot elsősorban a bérrendezés ügyében, azt ígérik, már szeptemberben munkabeszüntetések jöhetnek. A Diákok a Tanárokért nevű csoport pedig szeptember 2-ára hirdetett tüntetést Budapesten a Bazilika elé, ahonnan a Belügyminisztériumhoz vonulnak majd. Az esemény Facebook-oldalán eddig több mint 21 ezren jelezték érdeklődésüket.