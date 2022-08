nepszava.hu;

2022-08-29 10:32:00

Brutálisan drágulni fognak a nyelvtanfolyamok, még több ember eshet el a nyelvtanulás lehetőségétől

A nyelviskolákat nemcsak az energiaárak növekedése, az infláció és a kata-törvény szigorításának a hatásai is nehéz helyzetbe hozták.

Körülbelül 30-40 százalék közötti áremelkedésre számít Légrádi Tamás, a Nyelviskolák Szakmai Egyesületének (NYESZE) elnöke, nagyjából ennyivel lehetnek drágábbak az őszi nyelvtanfolyamok - mondta el a szervezet elnöke az Eduline-nak.

A nyelviskolákat nemcsak az energiaárak növekedése, az infláció és a kata-törvény szigorításának a hatásai is nehéz helyzetbe hozták. Az Eduline összesítése szerint a 30 órás kurzusok ára jelenleg 45 és 70 ezer forint között mozog, a 60 órás tanfolyamok díja azonban akár a 90 ezer forintot is elérheti. Az ár a csoport létszámától, az oktatás intenzitásától is függ.

A csoportos tanfolyamok még így is sokkal kedvezőbb árúak, mint a magántanárok órái: ötezer forint per alkalom alatt nemigen lehet magánórát venni.

Légrádi Tamás beszélt arról is, hogy milíen nehéz helyzetet teremet Csák János kulturális és innovációs miniszter bejelentése, vagyis hogy az Orbán-kormány az egyetemekre és főiskolákra bízza, kötelezővé teszik-e a nyelvvizsgát a diploma megszerzéséhez. Mivel a felsőoktatási intézmények nem hoztak döntést, a nyelviskolák elég nagy bizonytalanságban élnek, a diákok egy része ugyanis a diplomaszerzés miatt iratkozik be a nyelvvizsga-felkészítő tanfolyamokra.