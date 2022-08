Rostoványi András;

Irak;síita;Muktada al-Szadr;Bagdad;

2022-08-29 20:14:00

Elszabadultak az indulatok Irakban, az ENSZ szerint az állam túlélése forog kockán

Az egész országban határozatlan időre szóló kijárási tilalmat vezettek be. A helyzet azután durvult el, hogy Muktada asz-Szadr síita hitszónok bejelentette, visszavonul a politikából.

Káosz és erőszak uralkodott el Bagdad szigorúan őrzött zöld zónájában, legkevesebb 12-en meghaltak, miután Muktada asz-Szadr befolyásos síita hitszónok feldühödött hívei hétfőn kormányzati épületekbe törtek be, majd összecsaptak a biztonsági erőkkel, illetve a rivális szintén síita, Irán-barát pártok szimpatizánsaival.

Az áldozatok Szadr támogatói voltak, éles lőszerrel végeztek velük. Az iraki főváros zöld zónája a beszámolók szerint fegyverropogástól volt hangos, bár az cikkünk megjelenéséig nem derült ki egyértelműen, hogy pontosan kik adták le a lövéseket. Annyi mindazonáltal biztosnak tűnik, hogy súlyosan eszkalálódott a több tíz hónapja tartó iraki belpolitikai válság, olyannyira, hogy az már a közel-keleti ország stabilitását fenyegeti.

Az iraki síita politikai erők között eldurvult belviszály a tavaly októberi választások óta éleződik. A szavazáson a szuverén, külföldi befolyástól mentes Irakot pártoló Szadr mozgalma és annak szövetségesei győztek, de az urnáknál leszereplő Irán-barát Koordinációs Keretszövetség pártjai nem törődtek bele vereségbe. Előbb tüntetéseket hirdettek a választási eredmények hitelesítése ellen, majd a parlament procedurális szabályaival visszaélve gáncsolták el a Szadr mögött felsorakozó többség kormányalakítási törekvéseit. A populista vezető júniusban megelégelte ezt: pártja demonstratíve kivonult a törvényhozásból, a képviselők visszaadták a mandátumaikat. A hitszónok veszélyes játszmába kezdett, ezután az utcáról próbálta sakkban tartani ellenfeleit, hívei erődemonstráció gyanánt az elmúlt hetekben többször kormányzati épületeket foglaltak el.

Az indulatok most nem sokkal azután szabadultak el, hogy Szadr közölte, mozgalmával együtt véglegesen visszavonul a politikából, országszerte bezárják pártja irodáit. Alighanem blöfföl, hiszen a múltban többször folyamodott ehhez a taktikához azért, hogy nyomást gyakoroljon ellenfeleire. Meghátrálásának hírére mégis támogatóinak százai rohamozták meg a zöld zónát, forradalmi jelszavakat skandáltak, a korruptnak tartott rendszer bukását követelték. A biztonsági erők a kibontakozó zavargásokra reagálva már délután határozatlan időre szóló kijárási tilalmat vezettek be Bagdadban, de ez nem vette elejét az erőszaknak. Hétfő este héttől a kijárási tilalmat az egész országra kiterjesztették, miután Szadr hívei a déli városokban is utcára vonultak.

Az ENSZ iraki missziója arra figyelmeztetett közleményében, hogy már az “állam túlélése forog kockán,” A világszervezet a biztonsági erőkkel való együttműködésre szólította fel Szadr támogatóit, a politikai szereplőket pedig párbeszédre. Az ENSZ intelmei azonban látszólag süket fülekre találtak, ahogyan Musztafa al-Kádimi iraki ügyvezető miniszterelnök önmérsékletet szorgalmazó nyilatkozata is. A kormányfő a nyilvánosság előtt megkérte Szadrot, hogy parancsolja haza tüntetőket, de a hitszónok ezt cikkünk megjelenéséig nem tette meg.