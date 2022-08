nepszava.hu;

2022-08-30 08:28:00

Cser-Palkovics András: A felelős városvezetők hetek óta vért izzadnak, van szolgáltató, amelyik a tavaly ár tízszeresét kéri az energiáért

A fideszes polgármester szerint leálló, csődbe menő településekkel és megszűnő helyi szolgáltatásokkal nem lehet jól kezelni a válságot.

„Az egész Európát fenyegető energiaválság lecsapni készül a helyi közösségekre is!” - fogalmazott Facebook-posztjában Székesfehérvár kormánypárti polgármestere.

Cser-Palkovics András megjegyezte, egyre több helyről érkeznek hírek Európa-szerte, hogy vagy lekapcsolják vagy korlátozzák a közvilágítást, bezárják az uszodákat, a sportlétesítményeket, a színházakat, lemondják a rendezvényeket, villogóra állítják a közlekedési lámpákat. Van, ahol nincs gáz a távfűtéshez, amott megduplázzák az árát. Ő fél hogy ezek az európai példák csak a válság kezdetét jelzik, az első dominók, amiből azonban általános, szinte minden települést érintő döntéskényszer is lehet, hazánkban is. Jelezte, biztos benne, hogy a felelős településvezetők pártállástól függetlenül „hetek óta vért izzadnak”, hogy biztosítsák településük legalapvetőbb szolgáltatásainak működtetését.

„Miközben már ajánlatot sem kapnak az energiaszektortól a villamosenergia, valamint a gáz beszerzésére kiírt pályázatokon. Jól értik: egyre többször fordul elő, hogy senki nem akar energiát vagy gázt adni intézményeinknek. Ha pedig kapunk is ajánlatot, akkor a tavalyi árhoz képest sokszoros, immáron szinte TÍZSZERES ÁRON‼️ Ez pedig egész egyszerűen egyre több területen kifizethetetlen” - fogalmazott a székesfehérvári polgármester.

S bár fontosak az elméleti viták is, és bíznak benne, hogy jól kezelik majd ezt a válságot, ez leálló, csődbe menő településekkel és megszűnő helyi szolgáltatásokkal nem fog sikerülni. Kitért arra is, hogy a probléma minden európai várost és falut érint, amit nem a települések okoztak. Mi csak elszenvedői vagyunk a háború és a rossz döntésekből fakadó európai energiaválság következményeinek. Csak lokálisan megoldani tehát azt nem is lehet- vélekedett.

A helyi közszolgáltatások és a munkahelyek biztosítása érdekében pedig nincs tabu. „Minden, a működőképesség fenntartásához szükséges intézkedést készek vagyunk meghozni! A városvezetés, az önkormányzati intézmények, valamint a vállalataink vezetői azon dolgoznak, hogy a helyzet kezelhető maradjon” - írta Cser-Palkovics András.