R. Hahn Veronika (London);

Diana;25. évforduló;

2022-08-31 09:00:00

Huszonöt éve halt meg Diana, a "szívek királynője"

Diana walesi hercegnő 1997-es végzetes párizsi autóbalesetét az emberek egy jelentős része máig képtelen szerencsétlen körülmények összejátszásából fakadó véletlennek tekinteni.

Diana walesi hercegnő 1997. augusztus 31-i halála John F. Kennedy amerikai elnök meggyilkolásához, vagy a 9/11-es terrortámadásokhoz hasonlóan azon események közé tartozik, melyek kitörölhetetlenül beívódtak az emlékezetekbe, a megfelelő korban lévők pontosan fel tudják idézni, hol voltak, mit csináltak éppen, amikor értesültek a tragédiáról. Tudósítóként - a szeptember 6-i felejthetetlen temetésig - naponta hosszú cikkekben számolhattam be a lebilincselő fejleményekről, de különösen a "normálisan" oly blazírt britek túlcsorduló érzelmeiről, a Kensington és Buckingham-palota előtti virágtengerről, a skóciai Balmoralban tartózkodó királyi család kezdetben magába forduló, majd a szinte a monarchia jövőjét veszélyeztető népharag hatására érzelmeit a társadalommal megosztó reakciójáról.

Mint emlékezetes, 1997 nyarára Diana, aki 1995. novemberi ellentmondásos BBC-interjújában a "szívek királynőjének" nevezte magát, már egy éve elvált. Korábbi flörtök és komolyabb szerelmi kapcsolatok után a nyár egy részét gazdag playboy kedvese, Dodi Al-Fayed társaságában töltötte. Már Földközi-tengeri hajózásukat is megzavarták a megélhetésüket Dianára alapozó lesifotósok. Amikor a végzetes hétvégére a Dodi Al-Fayed milliárdos üzletember édesapja, Mohamed érdekeltségébe tartozó párizsi Ritz szállóba érkeztek, annyira elszabadult a pokol, hogy elhatározták, vacsora után diszkréten távoznak és az udvarló magánlakásában töltik az éjszakát. Négyen ültek a Mercedesben, melyet a Ritz biztonsági főnöke, Henri Paul vezetett, mellette Trevor Rees-Jones testőr foglalt helyet. Egyikük sem kapcsolta be a biztonsági övet. A paparazzi által üldözve a nagy sebességgel haladó luxusautót az Eiffel-toronnyal szemközti Alma hídi alagútban meglökte egy fehér Fiat és belerohant egy tartóoszlopba. Fayed és az alkoholos befolyásoltság alatt álló sofőr a helyszínen vesztették életüket, Rees-Jones súlyos fej-, arc- és mellkasi sérülésekkel, de túlélte a balesetet, jelenleg az AstraZeneca gyógyszergyár vállalati biztonsági vezetője.

Diana hercegnő még életben volt és néhány szót szólt is, amikor a sürgősségi szolgálatok kiszabadították a roncsok közül. A Pitie-Salpetriere kórházba szállítását követően két órán át operálták, de hajnali 3 órakor belehalt mellkasi sérüléseibe. Vasárnap délelőtt a királyi család szokás szerint templomba ment, ahol nem is említették Diana nevét, hogy ne zaklassák fel a fiúkat, Vilmost és Harryt. Tony Blair, akkori kormányfő választókörzete, Sedgefield plébániatemploma, a Szent Mária Magdaléna előtt tartotta meg legendássá vált beszédét, melyben "people's princess"-nek, a "nép hercegnőjének" nevezte a "világ legszebb asszonyaként" emlegette Dianát.

Miközben Károly herceg méltósággal maga kísérte vissza felesége holttestét a kórházból Londonba, az udvar napokig távolmaradásával tüntetett. A gyászoló nép felborzolt kedélyét csak II. Erzsébet, Fülöp edinburghi herceg, Károly és a két fiú visszaérkezése, a Buckingham-palota előtti megjelenésük és az uralkodó tévébeszéde nyugtatta meg, bár mindez híresen Tony Blair kormányfő nyomására történt.

Kitörölhetetlen kép marad, ahogy az akkor 15 éves Vilmos és 12 éves Harry leszegett fejjel vonultak a Kensington-palota és a westminsteri apátság közötti hosszú temetési menetnek a St. James'-palotánál kezdődő végső szakaszában. A gyászszertartásból leginkább Diana jóbarátja, Sir Elton John által megrázóan előadott Candles in the Wind dal és Spencer báró beszéde keltett figyelmet, amiben a hercegnő öccse a médiát vádolta meg, amiért a halálba kergette nővérét.

Az elhunyt hercegnő halálát az emberek egy jelentős része máig képtelen szerencsétlen körülmények összejátszásából fakadó véletlen balesetnek tekinteni. Kezdettől fogva minden szalmaszálba belekapaszkodva gyanúsították meg a titkosszolgálatokat, Fülöp edinburghi herceget, az Ír Köztársasági Hadsereget és bárki mást, hogy szándékosan tették iktatták ki - különösen a BBC számára készült Martin Bashir-interjú után kényelmetlenné vált - hercegnőt. A veszélyes és félrevezető összeesküvés-elmélet követőit próbálja 25 év után meggyőzni a Channel 4 televízió négyrészes sorozata.

Az 1997. augusztus végi balesetet kivizsgáló Lord Stevens, korábban a Metropolitan Police főparancsnoka szerint az esetet az tette gyanússá, hogy az "emberek nem tartották kielégítőnek a köznapi igazságot, nem fogadják el, hogy egy ennyire népszerű személyiség szimpla autóbaleset áldozatává váljon. A csaknem 80 éves volt rendőrtiszt csak annyit kért, hogy az emberek ne hamarkodják el végleges döntésüket. Ennek érdekében a sorozat, ha nem is feltétlenül új, de színes részletekkel eleveníti fel a halálos balesetet kivizsgáló brit Operation Paget "hadműveletet", amely 2004-ben kezdte meg munkáját és négy év múlva fejeződött be. Minden bizonyítékot a gyilkosság gyanújának szempontjából járt körül. Végül a történtek a gépkocsivezető által gondatlanságból elkövetett gyilkosságnak minősültek, melyért Henri Paul sofőr és a lesifotósok voltak felelősek. Ahogy erről Lord Stevens a The Sunday Times-nak adott interjújában külön is beszámolt, a balesettel összefüggő 104 állítást járt körül, köztük az abban időben nagy visszhangot kapott feltételezést, hogy Diana terhes lett volna. Ezt a kórházi vizsgálaton kívül a hercegnő legszorosabb barátai is cáfolták, a lehető legbensőségesebb biológiai információkra hivatkozva. Ami az ominózus Fiatot illeti, bár közvetett bizonyítékok alapján kiderült, ki ült az autóban, kihallgatása alatt a gyanúsított mindent tagadott.

A Channel 4 dokumentumfilm-sorozat legutóbbi adásában az 1997-es párizsi nyomozásért felelős Brigade Criminelle vezetője, Martine Monteil elmondta, még mindig "frusztrált, hogy nem találták meg a Fiat Uno-t, amibe a Mercedes nagy sebességgel beleütközött, bár nyilvánvalóan a Mercedes és nem a Fiat volt a felelős a történtekért". Egy pár látta a fehér autót, amint elhagyta az alagutat, a Mercedesen pedig találtak fehér festékfoltokat. Lord Stevens, volt Metropolitan Police főparancsnok meg is nevezte, hogy Le Van Thanh 22 éves biztonsági őrről volt szó. Ő viszont következetesen tagadta, hogy a helyszínen lett volna.

A filmből az is kiderül, Diana maga is félt attól, hogy egy megrendezett autóbaleset áldozatává válik. Erről még 1995. októberében váltott szót a befolyásos ügyvéddel, Lord Mishconnal, aki ugyan továbbította a rendőrséghez a beszélgetés összefoglalóját, de az nem jutott el a francia hatóságokhoz. Ezek lehetnek azok a részletek, amelyek még sokáig táplálhatják az összeesküvés-elméleteket.