Juhász Dániel;

Oktatás;

2022-09-01 06:30:00

A fenyegetések ellenére is vállalják a polgári engedetlenséget több budapesti iskolában

Mert nem lehet mindent eltűrni.

Már a tanév első napján, szeptember elsején többen polgári engedetlenségi akcióba kezdenek a budapesti Vörösmarty Mihály Gimnázium és a Széchenyi István Kéttannyelvű Általános Iskola tanári közül, miután a kormány és a pedagógus szakszervezetek közötti bértárgyalások ismét kudarcba fulladtak. A Széchenyi tanárai már korábban bejelentették, hogy munkabeszüntetésre készülnek, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete információi szerint ennek az lett az eredménye, hogy a tankerülettől jogellenes retorziókkal - kirúgással, intézményösszevonással - fenyegették meg őket.

- Fenyegetések továbbra is vannak, de 12-en úgy döntöttünk, továbbra is vállaljuk a polgári engedetlenséget - nyilatkozta lapunknak Czédly Mariann, az iskola egyik tanára. Elmondta azt is, korábban a tantestület kétharmada függesztette volna fel a munkát polgári engedetlenség keretében két napra, de sokan visszaléptek, amikor a tankerület retorziókat helyezett kilátásba.

Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár kedden egy, a szakszervezeteknek írt levélben is felhívta a pedagógusok figyelmét arra, hogy a polgári engedetlenség “a hatályos jogban ismeretlen tiltakozási eszköz”, ami szerinte a diákokat is későbbi jogsértésekre ösztönözheti. “Milyen erkölcsi alapokon állnak és tanítanak azok a pedagógusok, akik önmaguk sem tartják be a rájuk vonatkozó jogszabályokat?” - szegezte a kérdést az érdekvédőknek az államtitkár.

- kérdezett vissza a Vörösmarty Gimnázium tanára, Takács Gergely, példaként említve a sztrájkjogok korlátozását, ami lényegében semmissé tette a pedagógusok jogszerű munkabeszüntetését, és ami miatt nem maradt más, valódi tiltakozási forma, csak a polgári engedetlenség. Takács Gergely azt is elmondta, csütörtökön a Vörösmarty tantestületének többsége, mintegy 35 fő nem veszi fel a munkát. Szerinte a kiállásuk nem káros a diákokra nézve, épp ellenkezőleg: azt mutatják meg nekik, hogy

(Maruzsa államtitkár az erkölcs és a szabálykövetés miatti aggodalma kapcsán érdemes felidézni: kormánypárti politikusok a közvéleményt megtévesztve folyamatosan törvényellenesnek nevezték az év eleji tanársztrájkot, pedig a Kúria a nyáron kimondta, jogszerű volt a tiltakozás.)

A Tanítanék Mozgalom szeptember 5-étől tervez szervezett polgári engedetlenséget, Törley Katalin, a mozgalom képviselője lapunknak azt mondta, több iskolában - például a budaörsi Illyés Gyula Gimnáziumban, a budapesti Kölcsey Ferenc Gimnáziumban, a miskolci Herman Ottó Gimnáziumban - készülődnek a tanárok. A szakszervezetek pedig a jogi korlátok ellenére is országos sztrájkot szerveznek.