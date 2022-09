Hirdetés;

Planet Budapest 2021;fenntarthatóság;elismerés;

2022-09-01 10:28:00

Közép-Európa egyik legjobb rendezvénye lett a Planet Budapest

A 2021-ben megrendezett Fenntarthatósági Expó és Világtalálkozó (Planet Budapest) – Közép-Európa első fenntartható fejlődéssel foglalkozó rendezvénye – a Conventa Best Event Awardon augusztus 26-án aranydíjat nyert Ljubljanában. (x)

A rendezvény célja az volt, hogy felhívja a társadalom és különösen a fiatalok figyelmét a globális felmelegedés okozta kihívásokra, a társadalmi és gazdasági folyamatok átalakulására és bemutassa, hogy ezek a negatív, az emberiség és társadalmunk jövőjét meghatározó változások még visszafordíhatók. Az esemény teljes körű lebonyolításáért és komplex tervezéséért a Lounge Group – Visual Europe Group felelt.

A Conventa Best Event Award Európa egyik legmeghatározóbb versenye és találkozója, ahol csaknem 30 finalista közül választották ki első helyezettnek a Planet Budapest eseményt B2I (Business to Individual) kategóriában. Az aranydíj mellett Grand Prix 4. helyet is magáénak tudhat az esemény, ami azt jelenti, hogy az összes pályázat közül a negyedik legjobban sikerült rendezvény.

„A magyar rendezvényipar számára egyszerre hatalmas megtiszteltetés és lehetőség, hogy immáron a nemzetközi szakma is felfigyelt projektjeinkre, mivel ez az egyik kulcsa annak, hogy a jövőben olyan komoly nemzetközi projekteket hozzunk hazánkba, amelyek közvetlen és közvetett módon is javítják versenyképességünket” – mondta Fazakas F. János, a Visual Europe nemzetközi stratégiai vezetője.