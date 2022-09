Földvári Zsuzsa (Bécs);

Ausztria;energiaárak;támogatások;

2022-09-06 17:30:00

Háztartásonként 500 euróval csökkenti az áramfogyasztás költségét az osztrák kormány

Nem ez az egyetlen bőkezű állami támogatási forma. A pénzesőből nem maradnak ki a gyerekek sem.

A Karl Nehammer kancellár és Leonore Gewessler energiaügyi miniszter között létrejött megállapodást szerdán szentesíti a kabinet, majd várhatóan októberben tárgyalja a parlament, de az egyezség részletei már kiszivárogtak. Eszerint az árfék a háztartások átlagfogyasztásának a 80 százalékát érinti. Ez a mennyiség - a tavalyi számlák alapján - a kormány számításai szerint átlagosan évi 2900 kilowattóra. Az átlagmennyiségig kilowattóránként 10 centet fizetnek a fogyasztók, azaz éves szinten 500 eurónyi díjat takarítanak meg. A megtakarítást a pénzügyminisztérium 2,5 milliárd euróval finanszírozza. A szociálisan rászorultak, akik televíziós díjat sem fizetnek, további évi 145 eurós juttatásban részesülnek.

A konstrució szépséghibája, hogy háztartásonkénti átlagot számít, függetlenül attól, hogy egy- vagy többszemélyes otthonról van-e szó. A kormány azt ígéri, hogy további kedvezményért folyamodhatnak azok a háztartások, ahol legalább öt személy él. A 80 százalékon felüli árammennyiségért már az aktuális piaci árat kell fizetni. A most kiszámított rendszer decembertől lép majd életbe, s egyelőre egy évig lesz érvényes. A formálódó áramköltség csökkentésének ötlete eredetileg az osztrák szakszervezeti szövetség elnökétől, Wolfgang Katziantól származik, csak ő 3000 kilowattórás átlagfogyasztással számolt.

A gyerekek sem maradnak ki a pénzesőből, utánuk egyszeri 250 eurót fizet az osztrák állam. A támogatást klímabónusznak nevezik, egészen pontosan az összeg felét a károsanyag kibocsátás szigorúbb büntetésének ellensúlyozására folyósítják, ez mindenkinek jár, a másik felét a drágulás mérséklésére szánják, így azok esetében, akiknek éves jövedelme eléri a bruttó 90 ezer eurót, megadóztatják. A lakosság döntő többsége bankszámlára kapja az egyszeri összeget, ennek híján vásárlási utalványként - 50 eurós címletekben - kapják az emberek, de az utalványt a postán beválthatják készpénzzé.

Az áramnál várhatóan sokkal drasztikusabban növekvő gázárak esetében is sürgeti a közvélemény hasonló támogatási rendszer bevezetését, tehát egy támogatott alapfogyasztást, s az efölötti piaci árakat, ezzel az energiatakarékoskodást is ösztönzik. A néppárti-zöld koalíciós kormány ígéri, egyelőre közelebbi időpont megnevezése nélkül, hogy támogatási rendszert dolgoz ki az ausztriai vállalkozások számára is.

Az energiaárak érezhető fékezését várja Bécs a szeptember 9-én Prágában megrendezendő európai uniós energiatalálkozótól. Az osztrák főváros gazdasági tanácsosa, Peter Hanke sürgeti, hogy az európai áramtőzsdén a kereskedés felső határát 300 euróban maximálják megawattóránként, hogy az árak ne szálljanak el elviselhetetlen magasságba (ahogy ez a múlt héten megtörtént a Wien Energie nevű, Bécs kétmilliós lakosságát, több mint 2000 vállalatát ellátó energiacégével). Szorgalmazza azt is, hogy az EU szintjén egységesítve történjenek a gázbeszerzések, emeljenek fedőt az árak fölé , s az elért árkedvezményeket kötelezően osszák meg a rosszabb ellátottságú tagországokkal.