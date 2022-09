Gy. D.;

Nagy-Britannia;Liz Truss;Konzervatív Párt;új vezető;miniszterelnök;Rishi Sunak;

2022-09-05 13:58:00

Itt a bejelentés, Liz Truss a brit Konzervatív Párt új vezetője és az Egyesült Királyság miniszterelnöke

Vetélytársa, Rishi Sunak pénzügyminiszter több mint 20 ezer szavazattal kapott kevesebbet.

Liz Truss brit külügyminisztert választották meg a brit Konzervatív Párt új vezetőjévé, aki egyben így az Egyesült Királyság új miniszterelnöke is lett a leköszönő Boris Johnson helyett – írja a The Guardian.

Az eredményeket az illetékes 1922-es parlamenti bizottság elnöke, Sir Graham Brady ismertette, aki elmondta, hogy a szavazás szabad és tisztességes volt.

E szerint

A választásban több mint 172 ezren vettek részt, a részvételi arány 82,6 százalékos volt, több mint 650 szavazat érvénytelen lett.

Az élő felvételek tanúsága szerint az esemény vég után a Benny Hill Show dallama csendült fel. Liz Truss holnap a II. Erzsébet királynőnél teendő balmorali látogatáson kapja meg a kormányalakítási megbízást.

A szivárgó információk szerint szerint Liz Truss a toryk új vezetőjeként és miniszterelnökként az energiaárak befagyasztását tervezi, ezenkívül azt fontolgatja, hogy 80 ezer fontra emeli a magasabb jövedelemadó küszöbét. Pénzügyminisztérium források azt is rebesgetik, hogy Liz Truss szeretné eltörölni a vetélytársa, Rishi Sunak pénzügyminiszter által 50 270 fonton befagyasztott 40 százalékos adóküszöböt, amelyet csaknem 30 ezer fonttal emelne meg. Ennek értelmében a 12 570 és a 80 ezer font között keresők jövedelmüknek csak 20 százalékát adóznák le, a 12 570 fontnál kevesebbet keresők pedig továbbra is mentesülnének a jövedelemadó alól. Az adócsökkentés értelmében körülbelül hárommillió embernek nem kellene adóznia magasabb adókulcs alapján, így évente mintegy 3000 fontot tudnának megtakarítani. Az évente 80 ezer vagy annál is több fontot keresők pedig körülbelül 6000 fontot takarítanának meg.