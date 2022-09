P. L.;

Wintermantel Zsolt;Újpest-Fradi;Újpest FC;közpénz;

2022-09-05 18:11:00

Wintermantel Zsolt szerint az újpesti futball azért nincs közpénzzel kitömve, mert korábban ellene, a polgármester ellen tüntettek az ultrák

Elgondolkodtató érvelés.

Amint arról már beszámoltunk, Wintermantel Zsolt korábbi újpesti fideszes polgármestert is megviselte az Újpest súlyos, 0-6-os veresége a Ferencváros labdarúgócsapata ellen. „2010.09.11. volt eddig az egyetlen mentsvárunk. Már ez sincs. Takarodjon Újpestről mindenki, aki ezt a jelenlegi helyzetet okozta!” - írta, utalva arra az alkalomra, amikor az Újpest kalapálta el a Fradit szintén 6-0-ra.

A bejegyzés alatt intenzíven beindult a kommentszekció, főleg, miután Wintermantel Zsolt fel is kérdezte a nagyérdeműt: „Hol vannak, akik engem tettek felelőssé, annó? Most nem skandálnak?” Csakhamar érkezett is egy jogos felvetés: „Zsolt, kérdezz már rá légyszíves a megfelelő helyeken, miért van az, hogy a magyar fociban mindenhova jut pénz, csak ide nem? Kisvárosok, falvak csapatai dúskálnak” - írta egy kommentelő. A válasz pedig nem maradt el:

Namármost a kerületnek 2010 óta – idézi fel a 444 – két polgármestere volt: Wintermantel Zsolt, aki éppen 2010-ben vette át a stafétabotot a kerületet 1990 óta vezető Derce Tamástól, 2019-től pedig a momentumos Déri Tibor irányít. Mivel aligha valószínű, hogy a Déri Tibor elleni esetleges elégedetlenséget sérelmezi a fideszes politikus, így több mint elképzelhető, hogy saját magára gondolt, a tüntetésnek pedig a jelek szerint igen súlyos következményei lettek.

Az elég meghökkentő érvelés szemet is szúrt, egy másik kommentelő rá is kérdezett: „Azért nincs NER-pénz Újpesten, mert tüntettek a polgármester ellen? Az NB1-ben minden csapat NER-csapat, a kedvencem, a Vasas is, pedig ott szoci a polgármester. Szedje már össze magát, az Újpestre is szükség van!” A polgármester erre emígy felelt:

Az újpesti futballcsapat helyzete annyiban egyébként valóban sajátos, hogy az egyetlen NB-1-es alakulat, amely mostanáig nem került NER-kézbe. Igaz, elméletben ez bármikor megváltozhat, mivel a klubot tíz éve tulajdonló belga Roderick Duchatelet nem titkolta, hogy megfelelő ajánlat esetén eladja a csapatot. Legutóbb idén nyáron derült ki, hogy bár az aláírt szerződés már megvolt, a vevőjelölt mégsem tudta összegyűjteni a hírek szerint 7 milliárdos árat.