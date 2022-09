Szalai Anna;

3-as metró;per;BKV;Metrowagonmash;

2022-09-06 06:05:00

Metróper: az oroszok levegőnek nézik a BKV-t, az Orbán-kormány mélyen hallgat

Több mint három éve nem veszi át a periratokat az orosz metrókocsigyártó Metrowagonmash, így az amúgy forráshiánnyal küzdő BKV nem juthat pénzhez a kötbérből. A tét 14 milliárd forint, de a követelést gyakorlatilag lehetetlen behajtani.

A főváros közlekedési cége – az egyre dagadó botrány hatására - 2019 februárjában indított pert a 3-as metróvonalon közlekedő metrókocsik korszerűsítéssel egybekötött felújítására 219,2 millió euróért (akkori áron mintegy 69 milliárd forintért) vállalkozó Metrowagonmash (MWM) ellen. A szerelvényeket végül nem felújító, hanem meglehetősen silány minőségben újragyártó orosz cég azonban a füle botját se mozdítja. A perindítás óta eltelt 3 és fél év alatt még csak a periratokat se vették át.

Az ügy dokumentumait az Igazságügyi Minisztérium Nemzetközi Magánjogi Főosztálya 2019. április 15-én továbbította az illetékes orosz hatóságnak. Azóta se jutottak messzebb. Sőt, visszatértek a rajtvonalhoz. „Az elmúlt fél évben a bíróság a keresetlevél és mellékleteinek kézbesítésével kapcsolatban két eltérő tartalmú választ kapott az alperestől, amelyből nem állapítható meg a szabályszerű kézbesítés megtörténte, ezért a bíróságnak ismételten meg kell kísérelnie a keresetlevél és nagy számú mellékleteinek kézbesítését” - válaszolta a nemzetközi perben történt előrelépést firtató kérdésünkre a Fővárosi Törvényszék sajtóosztálya.

A közösségi közlekedés működtetésére 21 milliárddal több kell az üzemanyag és a villamos energia árak emelkedése miatt. Erre a főváros 14 milliárd forintos állami támogatást kért, de egyelőre választ sem kaptak az Orbán-kabinettől. Ha ez így marad, komoly likviditási gondok léphetnek fel a közlekedési cégnél – jelentette ki Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes. A cég pénzügyi helyzetét súlyosbítja a beszállítók egymást érő szerződésfelmondása, miután a BKV nem tudja megfizetni az általuk kért, jelentősen megemelt árakat. Az orosz gyártótól remélt milliárdokra tehát égető szükség lenne a budapesti közösségi közlekedés fenntartásához.

Az Orbán-kormányt azonban ez láthatóan a legkevésbé sem érdekli. A Fővárosi Törvényszék korábbi közölése szerint a keresetlevél benyújtásával a per ugyan megkezdődött, de tárgyalást csak a keresetlevél kézbesítése után, az alperes írásbeli ellenkérelmétől függően lehet tartani. Csakhogy ehhez szükség lenne a szabályszerű kézbesítésre. Az orosz fél viszont egyszerűen nem veszi át az iratokat. A kézbesítési határidőre pedig a magyar bíróságnak nincs ráhatása. A kézbesítési akadály elhárítása ugyanis a magyar Igazságügyi Minisztérium feladata lenne. A tárcát is megkerestük az ügyben, de lapzártánkig nem válaszoltak kérdéseinkre, amelyben arra voltunk kíváncsiak, hogy mit tettek eddig a periratok sikeres kézbesítése, a per elindíthatósága érdekében.

Mintha a BKV sem erőltetné a dolgot. „A BKV nem készül szerződésbontásra az M3-as metrókocsikat gyártó orosz Metrowagonmashsal. A vételárat már kifizettük, így csak veszíthetnénk ezzel” – jelentette ki Bolla Tibor, a BKV vezérigazgatója egy korábbi háttérbeszélgetésen. A hozzáállás azóta sem változhatott, nagyon óvatosak minden Metrowagonmasht érintő üggyel, így például a bankgaranciák lehívásával, vagy az alkatrész utánpótlással.

Bolla egyébként is úgy véli, hogy az „orosz szállítói szerződéssel nincs több gond, mint a többivel”. A BKV vezérigazgatója a korrupciós ügyeket vizsgáló fővárosi bizottságnak az orosz metrókocsi-felújítást tárgyaló ülésén még arról biztosított mindenkit, hogy a BKV a kötbér és a rendelkezésre állási átalány egyetlen fillérjéről se fognak lemondani. Azt nem árulta el, hogy miképpen énekelnék ki a pénzt az orosz cégből.