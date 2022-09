Ursula von der Leyen: Az EU korlátozni szeretné a csővezetékeken Európába szállított orosz gáz árát

P. L.;

Moszkva már korábban is a szállítás teljes leállításával fenyegetőzött a hír hallatán.

A dráguló energiaárak leküzdését célzó, hamarosan bemutatni tervezett európai bizottsági javaslatok célja a csővezetékeken Európába szállított orosz gáz árának korlátozása - közölte Ursula von der Leyen, az uniós bizottság elnöke hétfőn.

Ursula von der Leyen MTI által is idézett Twitter-üzenetében közölte, az Európai Bizottság tervezett javaslatainak célja továbbá a villamosenergia-kereslet visszaszorítása, valamint az energiacégektől származó adóbevételek felhasználása a kiszolgáltatott fogyasztók és vállalkozások támogatására. A brüsszeli testület emellett támogatni akarja azokat a villamosenergia-termelőket, amelyek likviditási nehézségekkel küszködnek - húzta alá. Kijelentette továbbá, Vlagyimir Putyin orosz elnök fegyverként használja az energiát a kínálat csökkentése és az energiapiacok manipulálása révén. Szerinte azonban Putyin „el fog bukni, Európa lesz a nyertese” a kialakult helyzetnek - tette hozzá üzenetében az Európai Bizottság elnöke.

Ursula von der Leyen várhatóan szeptember 14-én Strasbourgban, az Európai Parlament plenáris ülésén elmondani tervezett évértékelő beszéde keretében mutatja be a kialakult európai energiahelyzet megoldását célzó uniós bizottsági javaslatot.

