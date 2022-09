P. L.;

Havasi Bertalan;Orbán Viktor;Szeged;kacsa;

2022-09-06 13:13:00

Havasi Bertalan: Kacsa, hogy Orbán Viktor Szegedre megy

Eredetileg a szegedi önkormányzati portál számolt be arról, hogy lezárják a fél belvárost a miniszterelnök látogatása miatt.

A miniszterelnök nem látogat Szegedre, ez hírlapi kacsa - írta szűkszavú közleményében Havasi Bertalan. Orbán Viktor sajtófőnöke arra reagált, hogy felmerült: a miniszterelnök Szegedre látogat a határvadászok eskütételére pénteken, emiatt pedig megbénul a belváros jelentős része.

A tervekről eredetileg a szegedi önkormányzati portál számolt be, lapunk is szemlézte az írást. Az ugyanakkor nem derült ki Havasi Bertalan egymondatos közleményéből, hogy a város megbénulására vonatkozó előrejelzés is fals volt-e.