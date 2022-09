nepszava.hu;

Heisler András;Mazsihisz;Horthy-szobor;faj;

2022-09-06 15:54:00

Válaszra sem méltatta Orbán a Mazsihisz elnökét

A Parlamentben felállított Horthy-szobor elleni jogi fellépés lehetőségét pedig már vizsgálják.

Orbán Viktor fajkeverős tusványosi beszéde után megbeszélést kezdeményezett a miniszterelnökkel a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének (Mazsihisz) elnöke, azonban erre nem kapott választ.

Heisler András a Klubrádió Megbeszéljük című műsorában azt mondta, ez semmiképpen sem elegáns és meglepetés lenne számára, ha bárminemű visszajelzést kapna. Kapott kérdést a Mi Hazánk Mozgalom által felállított Horthy-szoborral kapcsolatban is. Azt hangoztatta, rendkívüli módon hiányolja nemcsak az ellenzéki, hanem a kormánypártok állásfoglalását is kérdésben.

A pártok mellett az egyháznak is el kellene ítélnie a szoborállítást. Annak nem tulajdonít különösebb jelentőséget, hogy hogyan rendezik be Dúró Dóra irodáját, inkább arra hívta fel a figyelmet, hogy a Mi Hazánk szoboravató performansza, hogy ilyenre a Parlamentben egyáltalán sor kerülhetett, egyszerűen provokáció, amelynek nagyon rossz üzenete van. A Mazsihisz álláspontja szerint Dúró Dóra parlamenti irodája semmiképpen sem magánterület. Utalva Schweitzer Gábor jogtudós álláspontjára - miszerint a Horthy-szobor elhelyezése demokrácia- és alaptörvényellenes -e megjegyezte, jogászaik már ebből a szemszögből is vizsgálják az esetet.