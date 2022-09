Vas András;

Balatonföldvár;kikötőépítés;bírósági ítélet;

2022-09-06 19:25:00

Elkaszálta a bíróság a balatonföldvári kikötőépítést

Nem épülhet kikötő a balatonföldvári Nyugati strandra: a Pécsi Közigazgatási Bíróság hatályon kívül helyezte a Veszprém megyei Kormányhivatal határozatát, amely engedélyezte volna a Nyugati strand területére építendő, 175 vitorláshajó befogadására alkalmas kikötő létesítését.

A hírt a kikötőépítés ellen évek óta küzdő, a kormányhivatali határozatot bíróságon megtámadó Mosolygó Balatonföldvár egyesület osztotta meg Facebook-oldalán. A civilek azt kifogásolták, hogy a kormányhivatali engedély nem írta elő a kötelező környezetvédelmi hatástanulmányt, elmaradt a társadalmi egyeztetés, valamint a helyi építési szabályzat (hész) tiltja a strandok funkciójának és területének megváltoztatását. Mint az egyesület elnöke, Herényi Károly beszámolójából kiderült, a bíróság éppen a hészre hivatkozva hozta meg határozatát: ha a Nyugati strandra kikötő épül, akkor annak törvényben rögzített funkciója megváltozik, ugyanis az építendő két mólószár által bekerített területen fürdeni tilos, tehát közel 100 méter partszakasz fürdőzésre alkalmatlanná válik.

Lapunk a kezdetektől követte az eseményeket, s többször beszámoltunk róla, hogy a fideszes többségű földvári képviselő-testület alig több, mint három héttel a 2019-es önkormányzati választások után vette napirendjére az e-kikötő ügyét, melyről a kampányban mélyen hallgatott. A koronavírus-járvány miatt elrendelt rendkívüli jogrendnek köszönhetően Holovits Huba kormánypárti polgármester 2020 tavaszán ki is írta a pályázatot, melyen egyedül a nem sokkal korábban az e-kikötő létesítésére 897 millió forintos állami támogatást nyert Balabo Kft. indult, s Holovits ki is hirdette győztesnek.

Annak ellenére, hogy több helyi civil szervezet is tiltakozott a beruházás ellen, illetve, hogy a Nyugati strandra már korábban is terveztek kikötőt, mely éppen a lakossági tiltakozás miatt nem épült meg. A Nők a Balatonért Egyesület többek között környezetvédelmi szempontokra hivatkozva fordult a kikötőengedélyeztetési eljárásban illetékes Veszprém megyei Kormányhivatalhoz, illetve jelezte, a terület besorolása strand, melynek maximum a 10 százalékát lehet beépíteni, 65 százaléknak pedig zöldterületnek kell lennie. A Mosolygó Balatonföldvár pedig a környezetvédelmi, ökológiai, áramlástani, hulladék- és szennyvízkezelési szempontok mellett az elmaradt társadalmi egyeztetésre is felhívta a hivatal figyelmét.

A kormányhivatal környezetvédelmi főosztálya ennek ellenére szabad utat adott a projektnek azzal a feltétellel, hogy az építkezés megkezdése előtt be kell szerezni a megfelelő vízjogi engedélyeket. Utóbbiakat a Fejér megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatósági osztálya által ki is adta a cégnek, s ebből derült ki, az eredeti tervekben bemutatottnál is nagyobb kikötő épülhet. Eredendően 1,6 milliárd forintból 2,3 hektár vízfelületű, összesen 2,8 hektáros, 175 hajó befogadására alkalmas két, 311, illetve 225 méteres, a Balatonba nyúló mólószárral határol kikötő szerepelt a tervben, mely teljesen kettévágta volna a strandot egy 900 és egy 700 négyzetméteres részre, utóbb a hosszabb móló 380 méterre nyúlt volna.