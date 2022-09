nepszava.hu;

Ukrajna;orosz megszállás;Zaporizzsja;atomerőmű;Nemzetközi Atomenergia Ügynökség;

2022-09-06 20:53:00

Aggasztó dolgokat láttak a NAÜ-ellenőrök a Zaporizzsja Atomerőműben

Hatalmas stressz alatt dolgozik a személyzet, katonai járművek vannak a turbinacsarnokban, folyamatos a lövöldözés.

A harcok beszüntetését szorgalmazta a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) Európa legnagyobb atomerőművének környékén azt követően, hogy szakértői megállapították, jelentős károsodást szenvedett a létesítmény - írja a Reuters.

A látogatásról készült jelentés arra nem tér ki, melyik fél miatt rongálódott meg a létesítmény. Oroszország és Ukrajna egymást vádolja ezzel. A szervezet szakértői tarthatatlannak nevezték a látottakat, s megjegyezték, katasztrófa fenyeget, amennyiben nem hagynak fel az objektum körüli katonai tevékenységgel. A Zaporizzsja Atomerőművet röviddel a megszállás elindulása után elfoglalta az orosz hadsereg, de azt továbbra is ukrán személyzet üzemelteti. Megsérült többek közt a nukleáris üzemanyagot tároló épület, a radioaktív hulladék tárolására szolgáló létesítmény, valamint a riasztórendszernek otthont adó épület.

Kitérnek arra is, miszerint az erőművet többször lekapcsolták a biztonságot jelentő külső áramforrásról. A NAÜ több alkalommal is felszólított a katonai tevékenység abbahagyására, melyhez szerinte egy demilitarizált övezet létrehozása szükséges. Az ellenőrök arról számoltak be, hogy orosz katonákat és felszereléseket találtak az erőműben, valamint több, a turbinacsarnokban parkoló katonai járművet. Moszkva tagadja azokat a vádakat, miszerint pajzsként használnák az erőművet, ugyanakkor azt elismerték, hogy csapatai őrzik azt.

- fogalmaznak. Két szakértő továbbra is a létesítményben maradt, mint megfigyelő.

Kedden robbanásokat lehetett hallani a komplexumnak helyt adó Endehodar városában, s megszűnt az áramszolgáltatás - közölte a település törvényes ukrán polgármestere.