2022-09-08 14:53:00

Orvosi felügyelet alá került II. Erzsébet brit királynő, aggódnak az egészségi állapotáért

Az uralkodói család tagjai gyors egymásutánban érkeznek balmorali kastélyba. A BBC felfüggesztette a műsorát.

Nincs túl messze a vég – nyilatkozta nyilvánvalóan baljós éllel Anna Whitelock, a University of London történelemprofesszora a Buckingham-palota csütörtöki bejelentéséről, amely szerint II. Erzsébet királynőt orvosi felügyelet alá helyezték.

A 96 éves brit uralkodó Balmoralban, a királyi család Skóciában fekvő nyári rezidenciáján tartózkodik, ahol kedden fogadta Boris Johnson távozó, illetve Liz Truss hivatalba lépő miniszterelnököt. Állítólag jól érzi magát, aggodalomra ad okot azonban, hogy a királyi család tagjai gyors egymásutánban sietnek hozzá. Befutott mind a négy gyermeke, Károly walesi herceg, Anna királyi hercegnő, András yorki herceg és Eduárd wessexi gróf az ágya mellett van, de siet az unokája, Vilmos cambridge-i herceg és Katalin hercegné is, és útra kelt a királyi család fekete báránya, Harry sussexi herceg és a felesége, Meghan is.

A brit közszolgálati csatorna, a BBC One nem sokkal a II. Erzsébet egészségi állapotáról szóló bejelentés után felfüggesztette a műsorát. Jelenleg a BBC News Special fut, amelyet a menetrend szerint este 6 órakor a BBC News követ. Huw Edwards műsorvezető sötét öltönyt, fehér inget és fekete nyakkendőt visel, összhangban a BBC dress code-jával, amelyet arra az alkalomra írnak elő, amikor bejelentik a királyi család valamelyik tagjának halálát. Nicholas Witchell, a BBC királyi tudósítója szerint a Buckingham-palota a nem készül további bejelentésre az ügyben.

All the Queen’s four children are now with her at Balmoral Castle. Along with her grandson, the Duke of Cambridge.

This is a serious situation. #queen #queenelizabeth pic.twitter.com/6fWzhHxLol — Chris Ship (@chrisshipitv) September 8, 2022

A mostani bejelentésre azt követően került sor, hogy a 96 éves uralkodó szerdán nem vett részt a privy council, vagyis tanácsadó testületének az online ülésén, mivel az orvosai azt javasolták neki, hogy inkább pihenjen. Nicholas Witchell szerint annak a jelét nem lehet látni, hogy II. Erzsébet egészségében éles változás következett volna be, lehetett látni, amint a kastélykertben kutyát sétáltat, fogadja a családtagjait és azt is, hogy papírmunkába mélyed.

II. Erzsébet egészségével kapcsolatban a közelmúltban több találgatás is megjelent, úgy tudni, a mozgásával vannak problémák, Nicholas Witchell pedig emlékeztetett, hogy felröppentek pletykák rákról is. Ő az eddigi leghosszabb életű és a leghosszabb időn át trónon lévő brit uralkodó, illetve a leghosszabb idő óta hivatalban lévő államfő és XIV. Lajos francia király (1643-1715) után a második leghosszabb időn át trónon lévő uralkodó a világon.

Liz Truss – akit II. Erzsébet a hagyományoktól eltérően fogadott Balmoralban a hivatalos uralkodói rezidencia, a Buckhingham-palota helyett –, azt nyilatkozta, „az egész országot mélyen megérintik” a hírek. Gondolataim - és az emberek gondolatai az egész Egyesült Királyságban - most Őfelségével, a királynővel és családjával vannak - tette hozzá.

The whole country will be deeply concerned by the news from Buckingham Palace this lunchtime.



My thoughts - and the thoughts of people across our United Kingdom - are with Her Majesty The Queen and her family at this time. — Liz Truss (@trussliz) September 8, 2022

Sir Keir Starmer, az ellenzéki Munkáspárt vezetője úgy fogalmazott, hogy másokhoz hasonlóan őt is mélységesen aggasztják a II. Erzsébet állapotával kapcsolatos hírek. Lélekben a királynővel és családjával van, és mint mindenki az Egyesült Királyságban, bízik gyógyulásában.

Along with the rest of the country, I am deeply worried by the news from Buckingham Palace this afternoon.



My thoughts are with Her Majesty The Queen and her family at this time, and I join everyone across the United Kingdom in hoping for her recovery. — Keir Starmer (@Keir_Starmer) September 8, 2022

Ed Davey, a harmadik legnagyobb országos parlamenti párt, a Liberális Demokraták vezetője azt írta, hogy az egész nemzet lélekben a királynővel és családdal van, mindnyájan reménykednek gyógyulásában és imádkoznak érte.

The whole nation’s thoughts and prayers are with Her Majesty The Queen and her family as we all hope and pray for her full recovery. — Ed Davey (@EdwardJDavey) September 8, 2022

Szintén mély aggodalmának adott David Cameron volt konzervatív és Tony Blair volt munkáspárti miniszterelnök is, akik szintén azt közölték, hogy lélekben a királynővel és családjával vannak, és imádkoznak értük.

Vincent Nichols bíboros, Westminster érseke, az angliai és walesi katolikus egyház vezetője szintén aggodalmát fejezte ki a királynő állapotáról szóló hírek miatt. Mint mondta, imádkozik érte, hozzátéve, „az Úr áldásai erősítsék és vigasztalják őt és családját”. Hasonlóan fogalmazott Ephraim Mirvis, az Egyesült Királyság főrabbija is, aki úgy fogalmazott, „tudom, hogy a zsidó közösségek szerte a Nemzetközösségben csatlakoznak hozzám a teljes és gyors felépülésére vonatkozó kívánságok közepette”. A Brit Muszlim Tanács „gyors és tartós felépülést” kívánt a királynőnek.

A II. Erzsébet egészségi állapotáért aggódó kommentárokkal párhuzamosan egyre több ember jelenik meg a balmorali kastélynál, amelynek a bejárata előtt a rendőrség elkezdett kordonokat felállítani. A BBC szerint körülbelül húszan gyűltek eddig össze.