nepszava.hu;

Dúró Dóra;Horthy-szobor;Mi Hazánk Mozgalom;

2022-09-08 15:47:00

Dúró Dóra a holokauszt-túlélőkről: nem gondolom, hogy mindenkinek a fájdalmával sorozatos együttérzésemet kellene kifejeznem

Azt hangoztatta, szeretné, ha Horthy Miklós megítélése „a valóságnak megfelelően történne”, és örül annak, hogy például a szoborállítás kapcsán elindult egy vita a történészek körében is.

Gyurcsányozással reagált a Mi Hazánk Mozgalom országgyűlési képviselője arra, hogy holokauszt túlélők látogattak a Parlamentbe azt követően, hogy a párt Horthy-szobrot állított a Parlamentben.

Dúró Dóra - aki egyben az Országgyűlés alelnöke is - az ATV reggeli műsorában arról beszélt, ezek az emberek a DK-s Oláh Lajos beléptetésével jöttek a parlamentbe, a párt elnöke pedig a KISZ-KB központi titkára volt. Arra a kérdésre, hogy egy holokauszt-túlélő történetének mi köze ahhoz, hogy ki vitte be őt a parlamentbe, úgy válaszolt: ha őt bármilyen diktatúra zavarja, akkor azt kellene követelnie, hogy a magyar közéletben Gyurcsány Ferenc ne vehessen részt, mert ő egy olyan diktatúrának volt központi vezetője, amely Magyarországon is több millió ember életét nyomorította meg. Ma az országgyűlésben bent ülhet egy olyan ember, aki a kommunista rendszer vezetője volt.

Azt hangoztatta, szeretné, ha Horthy Miklós megítélése „a valóságnak megfelelően történne”, és örül annak, hogy például a szoborállítás kapcsán elindult egy vita a történészek körében is. Megjegyezte, Horthy munkásságát lehet jogosan kritizálni „jobbról is, balról is”, ebből a szempontból nem tekinti makulátlannak történelmi ténykedését, ám kormányzói munkássága egy gazdasági és kulturális értelemben vett fellendülést tudott hozni Magyarországon. Arra a kérdésre, hogy együtt érez-e a holokauszt-túlélőkkel, a következőt felelte:

Hozzátette, meg kell nézni, hogy az emlékezetpolitika tekintetében mi az, amivel kapcsolatban „hazugságban élünk akár a 40 év kommunizmus, akár az ezt követő 30 év liberalizmus” következtében. Dúró Dóra ennek jegyében szeretné „a helyére tenni” Horthy Miklós megítélését.