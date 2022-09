nepszava.hu;

Magyar Kétfarkú Kutya Párt;rezsiemelés;népszavazási kezdeményezés;

2022-09-09 18:43:00

A Kádár János halála napján aktuális árakban maximalizálná a rezsi árát a Magyar Kétfarkú Kutya Párt

Ennek jegyében népszavazási kezdeményezéssel éltek.

Sajátos módon küzdene meg az energiaválsággal a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP).

A szervezet Sajtózaklató Pótalosztályhelyettesi Főmunkacsoportja által kiküldött, lapunkhoz is eljutatott közleményében emlékeztetnek, még júliusban jelentették be, hogy rezsivédelmi népszavazást kezdeményeznek a kormány „népnyúzó” intézkedéseivel szemben. A konzultáció eredményeképp kiderült, a „magyarok 98 és fél százaléka szerint a rezsi rossz, ráadásul megjöttek az első csekkek is és az egész olyan, mint egy rossz vicc.” Éppen ezért a pénteki napon hivatalosan az alábbi két kérdést adták be a Nemzeti Választási Irodának (NVI).

Ezt követően azzal folytatják, hogy az olyan „balliberális, sorosista szervezetek, mint például a Központi Statisztikai Hivatal, hajlamosak azt hazudni, hogy infláció van.

Tájékoztatásukat azzal zárják, hogy azok, „akik véletlenül mégis azzal szembesülnek, hogy egyre nehezebbek a mindennapjaik és senkitől nem várhatnak segítséget”, azok kérhetik a párt ingyenes fogyasztóvédelmi és energetikai tanácsadását, mely többek közt rezsiügyekben, energetikában, a kata-változásában, vagy éppen fogyasztóvédelmi ügyekben segít a hozzájuk fordulóknak.