Vincze Attila;

magyar labdarúgó-válogatott;

2022-09-14 15:48:00

Rossi válogatott: egy abszolút és egy relatíve újonc is került a csapatba

Sajnos már van gyakorlatunk a nehéz helyzetek megoldásában, utalt a sérültekre Marco Rossi, amikor ismertette a Nemzetek Ligája utolsó két fordulójára készülő csapat névsorát.

Még a legszebb álmokat is messze felülmúlja a magyar labdarúgó-válogatott helyzete a Nemzetek Ligájában, igazán az volna a legjobb, ha azonnal lefújnák a sorozatot, mert ami most van, az köszönő viszonyban sincs a magyar futball általános helyzetével, és joggal kell tartani attól, hogy véletlenül felébred az ember: az olasz kapitány ugyanis a realitásokat felülmúló helyre kormányozta a nemzeti csapatot a halálcsoportban. A gárda hét pontjával jelenleg vezeti a gruppot Németország (6), Olaszország (5) és Anglia (2) előtt… A nemzeti csapat jövő pénteken Németországgal játszik Lipcsében, három nappal később pedig a Puskás Arénában az Európa-bajnoki címvédő olasz válogatottat fogadja. Tényleg az van, hogy bármi előfordulhat.

Rossi pedig összeszedte csapatát, a névsort szerdán ismertette: előre annyi volt biztos, hogy sérülés miatt hiányzik majd a szokásos társulatból Nagy Zsolt és Sallai Roland. Ami azért igencsak nagy érvágás, mert a Nemzetek Ligája júniusi mérkőzésein szerzett hat magyar gólból négyet ez a duó lőtt. Viszont a zalaegerszegi Mocsi Attila újonc, míg a 19 éves Kerkez Milos legutóbb csak a kispadon ült, most viszont akár be is mutatkozhat a felnőttek között. A Törökországban légióskodó Varga Kevin pedig visszatérőként került be a többiek közé, ahogy a sérülése után újra egészséges Kleinheisler László is.

„Sajnos már van gyakorlatunk a nehéz helyzetek megoldásában, nem először kell kényszerűségből kulcsjátékosokat pótolnunk” – idézte a szövetség honlapja Marco Rossit, aki azt mondta: Sallai és Nagy helyettesítése nehéz feladat lesz, de a korábbi esetekhez hasonlóan most is mindent el fognak követni annak érdekében, hogy ez zökkenőmentes legyen. „Maximálisan bízom minden játékosomban, hiszen egyikük sem véletlenül tagja a keretnek. Ezúttal is vannak újoncaink” – mondta. Kijelentette, folyamatosan szeretné kipróbálni a kerettagságra érdemes fiatalokat, hogy „szokják a komoly nemzetközi mérkőzések színvonalát és bizonyíthassanak”.

A szövetségi kapitány 25 játékost válogatott be, nekik kell majd lehozni a német és az olasz partit.

A riválisokról ezt mondta: „Ismerjük az ellenfelek szintjét, erősségét. Azt hiszem, Németország a legnehezebb csapat, akivel szembe kerülhettünk. Hat-hét játékosuk alapember a Bayern Münchenben, azt pedig mindenki láthatja, hogy a bajor csapat mire képes. A német és az olasz válogatott ellen is nagyon nehéz lesz, de ezúttal is mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy a lehető legjobban megnehezítsük a dolgukat, és a szurkolóink ismét büszkék lehessenek ránk” – ígérte a szövetségi kapitány.